SV Riedau triumphiert mit 2:0 gegen SV Neumarkt/Pötting

Details Samstag, 28. September 2024 20:36

Der SV Riedau konnte sich in einer spannenden Partie der 7. Runde der Bezirksliga West gegen den SV Neumarkt/Pötting mit 2:0 durchsetzen. Die Hausherren nutzten ihre Chancen effektiv und verteidigten stark, um den Gästen keinen Treffer zu ermöglichen. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel deutlich an Intensität zu, gekrönt durch einen Elfmeter in der Schlussminute.

Der SV Riedau mit Führung vor der Halbzeit

Das Spiel startete mit viel Engagement von beiden Seiten. Der erste nennenswerte Abschluss kam in der 24. Minute vom Riedauer Bangerl, der aus der Distanz abzog, aber nicht erfolgreich war. Neumarkt/Pötting kam in der 36. Minute zu einer ersten guten Möglichkeit durch Pasecky, doch es blieb zunächst beim 0:0.

Kurz vor der Halbzeit dann der Durchbruch für die Riedauer. In der 41. Minute erzielte Julian Mayr infolge einer Ecke in den Führungstreffer. Aigner köpfte den Ball zunächst Richtung Tor, der Neumarkter Torhüter reagierte spektakulär, war jedoch beim Nachschuss von Mayr machtlos. Damit gingen die Gastgeber mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit - zwei Ausschlüsse in Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Neumarkter den Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Pasecky versuchte es in der 46. Minute aus großer Distanz, doch Briglauer im Tor der Riedauer konnte zur Ecke klären. Die Gäste blieben auch in der Folgezeit bemüht und kamen in der 63. Minute nach einem Kopfball von Daka beinahe zum Ausgleich, doch der Ball verfehlte das Tor knapp.

Der SV Riedau versuchte hingegen, die Führung auszubauen. In der 73. Minute setzte Parzer nach starker Vorarbeit von Aigner den Ball knapp vorbei. Eine noch größere Chance vergab Aigner selbst in der 80. Minute, als er nach einem Tormannfehler den Ball per Kopf nicht im Tor unterbringen konnte. Die Schlussphase wurde dann dramatisch. In der 87. Minute sah Lukas Starzengruber vom SV Riedau die Gelb-Rote Karte, was die Heimelf in Unterzahl brachte. Doch nur drei Minuten später folgte ein weiterer Platzverweis – diesmal für Benjamin Hasanovic von den Neumarktern, ebenfalls wegen einer Gelb-Roten Karte.

In der 90. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung. Ein Foul der Gäste führte zu einem Elfmeter für den SV Riedau, den Jannik Wesner sicher verwandelte und damit den 2:0-Endstand herstellte. Dieser Treffer besiegelte nicht nur den Sieg der Riedauer, sondern setzte auch den Schlusspunkt unter eine intensive Partie.

Bezirksliga West: SV Riedau : Neumarkt/P - 2:0 (1:0)

94 Jannik Wesner 2:0

41 Julian Mayr 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.