Überzeugender 4:0-Sieg für SK Altheim gegen Union Gurten 1b

Details Samstag, 28. September 2024 20:43

In der 7. Runde der Bezirksliga West traf der SK Altheim auf die Union Gurten 1b und dominierte das Spiel mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg. Die Roten Teufel ließen den Gurtnern keine Chance und stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Mit starken Leistungen demonstrierten die Altheimer ihre Überlegenheit und brachten die Fans zum Jubeln.

Frühe Dominanz der Roten Teufel

Nach dem Anpfiff durch den Referee begann die Partie zwischen dem SK Altheim und der Union Gurten 1b. Bereits in der Anfangsphase machten sich die Gastgeber bemerkbar, als ein Konter über links fast zum ersten Tor führte, aber Ivan Tankuljic vor dem Torhüter scheiterte. In der 35. Minute bekamen die Roten Teufel die Chance durch einen Elfmeter in Führung zu gehen und Michael Aigner ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Mit einem präzisen Schuss in die linke untere Ecke erzielte er das 1:0 für den SK Altheim.

Nur drei Minuten später erhöhten die Altheimer auf 2:0. Ein wunderbarer Spielzug über den rechten Flügel endete mit einem Stanglpass zu Ivan Tankuljic, der sicher verwandelte. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Lucas Steinmetz nach einem Rückpass der Gurtner zum Torhüter dazwischen gehen und den Ball ins Netz befördern. Zuvor ließen die Gäste allerdings noch eine große Chance mit einem Abschluss an den Querbalken aus. So ging der SK Altheim mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Halbzeit.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ruhig und es dauerte bis zur 53. Minute, bis erneut ein Tor fiel. Wieder war es Michael Aigner, der nach einer Ecke zuschlug und das 4:0 für den SK Altheim erzielte. Die Altheimer hatten das Spiel nun fest im Griff und die Union Gurten 1b schien keine Antworten mehr parat zu haben. Nach rund einer Stunde kam es zu Aufregung in Altheim, als David Nagy von Union Gurten 1b nach einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte sah.

Die Schlussphase des Spiels verlief dann relativ ereignislos, denn die Gurtner hatten keine Chance mehr, den Rückstand aufzuholen. So endete die Partie mit einem deutlichen 4:0-Sieg für den SK Altheim, die sich damit in der Tabelle weiter nach oben arbeiten konnten.

Bezirksliga West: SK Altheim : Union Gurten 1b - 4:0 (3:0)

53 Michael Julian Aigner 4:0

47 Lucas Alexander Steinmetz 3:0

38 Ivan Tankuljic 2:0

35 Michael Julian Aigner 1:0

Details

