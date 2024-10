Torloses Remis zwischen der Union Natternbach und SV Taufkirchen/Pram

Details Montag, 30. September 2024 16:49

Im torlosen Duell am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga West zwischen der Union Natternbach und dem SV Taufkirchen/Pram konnten beide Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen und trennten sich mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz einiger vielversprechender Möglichkeiten auf beiden Seiten gelang es keiner der beiden Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Partie wurde vor allem durch kämpferischen Einsatz und einige strittige Szenen geprägt.

Chancen auf beiden Seiten in Durchgang eins

Das Spiel begann mit einer vielversprechenden Aktion des SV Taufkirchen/Pram, der in der 11. Minute nach einem Freistoß eine große Chance hatte, das lange Eck zu treffen. Doch die Abwehr der Natternbacher stand sicher und verhinderte einen frühen Rückstand. Die Union Natternbach zeigte sich schließlich aber etwas aktiver und war mehr am Drücker, konnte sich auch einige vielversprechende Angriffe erarbeiten.

Eine riesige Möglichkeit für die Natternbacher bot sich in der 25. Minute, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Kurz darauf vergab der SV Taufkirchen/Pram durch Samed Yilmaz eine Großchance, als der Ball aus kurzer Distanz nicht im Netz untergebracht werden konnte. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel intensiv und offen. Die Union Natternbach hatte eine leichte Feldüberlegenheit und war besonders nach Ecken gefährlich, doch auch die Taufkirchner zeigten immer wieder ihre Gefährlichkeit.

Weiter keine Tore - Rote Karte für Natternbach

Nach der Halbzeitpause blieb das Spiel weiterhin spannend und intensiv. In der 53. Minute hatte die Union Natternbach die erste gute Chance des zweiten Durchgangs, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Kurz darauf, in der 64. Minute, entschärfte der Taufkirchner Schlussmann einen guten Schuss der Natternbacher. Die zweite Halbzeit war geprägt von weiteren vergebenen Chancen. In der 68. Minute hatte der SV Taufkirchen eine Möglichkeit, doch der Abpraller konnte nicht im Gehäuse untergebracht werden.

In der 79. Minute kam es zu einer entscheidenden Szene: Dominik Pichler von der Union Natternbach erhielt nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, was die Heimmannschaft in den letzten Minuten des Spiels zusätzlich unter Druck setzte. Trotzdem gelang es den Taufkirchnern nicht, die numerische Überlegenheit in einen Treffer umzusetzen. Die Natternbacher kämpften trotz Unterzahl tapfer weiter und konnten sogar noch eine eigene Chance verzeichnen, jedoch blieb auch diese ohne Erfolg. Bis zum Schlusspfiff blieb das Spiel hart umkämpft, doch keiner der beiden Mannschaften gelang der entscheidende Treffer. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete das Spiel schließlich torlos.

Stimme zum Spiel:

Daniel Pichler, Sportlicher Leiter Union Natternbach:

"Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Wir hatten etwas mehr Spielanteile und auch das Chancenplus, konnten den Ball aber nicht über die Linie bringen. Oftmals hat der Taufkirchener Torhüter gut gehalten oder wir einfach zu spät abgeschlossen. Aber auch Taufkirchen hatte die ein oder andere Möglichkeit. Es war ein gerechtes Remis, ich denke, dass beide Mannschaften mit dem Punkt leben können. Nach dem Ausschluss haben wir den Fokus in der Schlussphase natürlich auf die Defensive gesetzt. In Summe ist es an der Abschlussqualität von uns gelegen, dass wir nicht gewonnen haben. Bei einem blöden oder unglücklichen Spielverlauf kannst du so ein Spiel auch verlieren, wobei dass dann schon ungerecht gewesen wäre."

