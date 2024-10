Union Diersbach siegt knapp gegen SPG St. Roman/Esternberg 1b

Details Montag, 30. September 2024 17:28

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel der Bezirksliga West setzte sich die Union Diersbach am Ende knapp mit 3:2 gegen die SPG St. Roman/Esternberg 1b durch. Das Spiel bot viele aufregende Momente und hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Besonders beeindruckend war die Leistung von Tobias Mayrhofer, der gleich zwei Tore für die Gäste erzielte.

Frühe Führung für St. Roman/Esternberg 1b

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, wobei die erste Ecke des Spiels in der siebten Minute den Gastgebern gehörte, allerdings ohne Erfolg. Bereits in der 13. Minute konnten die St. Romaner das erste Mal jubeln. Vojtech Engelmann erzielte das 1:0 für die Hausherren, nachdem er die gegnerische Abwehr überwunden hatte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur 13 Minuten später kam die Antwort der Union Diersbach.

In der 26. Minute gelang es Tobias Mayrhofer, den Ausgleich für die Diersbacher zu erzielen. Nach einem Elfmeter in der 29. Minute, den die Gäste erfolgreich verwandelten, drängten sie weiter auf das Tor der SPG St. Roman/Esternberg 1b. Nur vier Minuten später, in der 30. Minute, konnte Bence Lizák erfolgreich abschließen, was den Spielstand auf 1:2 stellte.

Diersbach baut Führung aus, St. Romaner kommen zurück

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für die SPG St. Roman/Esternberg 1b. In der 53. Minute erzielte Tobias Mayrhofer sein zweites Tor des Spiels, indem er einen präzisen Schuss ins Netz der Gastgeber setzte und damit die Führung der Diersbacher auf 1:3 ausbaute. Trotz dieses Rückschlags gab die Heimmannschaft nicht auf und zeigte weiterhin Kampfgeist.

In der 59. Minute konnten die St. Romaner einen Pfostenschuss verzeichnen, was zeigte, dass sie weiterhin gefährlich blieben. Der erlösende Moment für die Gastgeber kam schließlich in der 74. Minute, als Miroslav Vrhel einen Elfmeter erfolgreich verwandelte und den Spielstand auf 2:3 verkürzte. Diese Aufholjagd brachte die SPG St. Roman/Esternberg 1b zurück ins Spiel und die Spannung war förmlich greifbar. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen beider Mannschaften, wobei besonders die St. Romaner alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger Chancen gelang es ihnen jedoch nicht, die gut stehende Abwehr der Diersbacher zu überwinden. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für die Union Diersbach. Die Gäste konnten sich dank einer soliden Mannschaftsleistung und der Treffsicherheit von Tobias Mayrhofer durchsetzen.

Bezirksliga West: St. Roman/Esternberg 1b : Diersbach - 2:3 (1:2)

74 Miroslav Vrhel 2:3

53 Tobias Mayrhofer 1:3

40 Bence Lizák 1:2

26 Tobias Mayrhofer 1:1

13 Vojtech Engelmann 1:0

