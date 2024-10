Union Dorf/Pram entführt drei Punkte aus Neumarkt/Pötting

Im Aufeinandertreffen der Bezirksliga West zwischen dem SV Neumarkt/Pötting und der Union Dorf/Pram setzten sich die Gäste souverän mit 2:0 durch. Bereits in der ersten Halbzeit gelang es der Union, die Weichen auf Sieg zu stellen. Trotz der Bemühungen der Neumarkter fand das Team von der Pram immer wieder den Weg zum Torerfolg. Im Verlauf des Spiels zeigte sich besonders Marcel Deller als entscheidender Akteur, indem er beide Tore erzielte und damit maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft beitrug.

Gäste haben die Nase knapp vorne

Die Partie begann mit einem ausgeglichenen Spielverlauf, in dem beide Mannschaften darum bemüht waren, die Oberhand zu gewinnen. Dennoch waren es die Gäste, die in der 37. Minute den ersten entscheidenden Treffer setzen konnten. Marcel Deller nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Neumarkter aus und erzielte das 0:1. Dieser Treffer schien die Strategie der Dorfer aufgehen zu lassen, die nun mit mehr Selbstvertrauen agierten und sich darauf konzentrierten, ihre Führung zu verteidigen und auszubauen.

Die Neumarkter hingegen versuchten, schnell auf den Rückstand zu reagieren, doch es gelang ihnen nicht, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen. Die Abwehr der Union stand solide und ließ wenig Raum für gefährliche Aktionen der Gastgeber. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Deller sichert Auswärtssieg

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Union Dorf/Pram präsentierte sich weiterhin konzentriert und wartete geduldig auf ihre Chancen. In der 52. Minute war es erneut Marcel Deller, der den Ball über die Linie brachte und somit auf 0:2 erhöhte. Mit diesem Tor stellte er nicht nur seine Torgefahr erneut unter Beweis, sondern sorgte auch für eine beruhigende Führung für sein Team.

Die Neumarkter fanden im weiteren Verlauf des Spiels keine Mittel, die kompakte Defensive der Gäste zu überwinden. Trotz einiger Bemühungen im Angriff blieben klare Torchancen Mangelware. Die Union Dorf/Pram hingegen verwaltete ihre Führung geschickt und ließ den Gastgebern wenig Raum für Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich oder gar eine Aufholjagd.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der verdiente 0:2-Erfolg der Union Dorf/Pram fest. Dank der starken Leistung von Marcel Deller und einer disziplinierten Mannschaftsleistung sicherten sich die Dorfer drei wichtige Punkte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Simon Griesmaier (2420 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Simon Griesmaier mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.