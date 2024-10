2:2-Unentschieden zwischen Union Gilgenberg und Union Natternbach

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 11:57

In einem aufregenden Spiel der Bezirksliga West begegneten sich die Union Gilgenberg und die Union Natternbach. Beide Teams lieferten sich ein spannendes Duell, das mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete. Besonders bemerkenswert war die kämpferische Leistung beider Mannschaften, die bis zur letzten Minute um den Sieg rangen. Der Halbzeitstand von 1:1 spiegelte die Ausgeglichenheit der Begegnung wider, die in der zweiten Hälfte mit packenden Momenten und Dramatik fortgesetzt wurde.

Frühe Führung und Ausgleich

Bereits in der Anfangsphase setzten die Natternbacher ein erstes Ausrufezeichen. In der 7. Minute gelang es Maximilian Schmidbauer, seine Mannschaft mit einem präzisen Abschluss in Führung zu bringen. Die Gäste aus Natternbach zeigten von Beginn an ihre Ambitionen und erarbeiteten sich mit diesem Treffer eine frühe Führung, die das Spielgeschehen in den ersten Minuten bestimmte.

Die Union Gilgenberg ließ sich von dem Rückstand jedoch nicht beeindrucken. Die Gastgeber arbeiteten unermüdlich daran, den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, gelang es Milos Bilic, die Bemühungen der Gilgenberger zu belohnen. Mit einem Tor sorgte er dafür, dass die Union Gilgenberg mit einem 1:1 in die Kabine ging. Dieser Ausgleichstreffer zeigte den Willen der Gastgeber, die Partie nicht kampflos aus der Hand zu geben.

Spannende zweite Halbzeit

Nach der Pause setzte sich das intensive Spiel fort. In der 58. Minute gelang der Union Gilgenberg die Wende durch ein unglückliches Eigentor von Manuel Pichler, das die Gastgeber mit 2:1 in Führung brachte. Die Union Natternbach fand sich plötzlich in der Rolle des Jägers wieder und musste nun alles daran setzen, den Rückstand auszugleichen.

Der Druck auf die Natternbacher nahm zu, doch ein zunächst erzieltes Tor in der 71. Minute wurde jedoch aberkannt. Trotz dieses Rückschlags blieben die Gäste hartnäckig und suchten weiter den Weg zum Torerfolg. In der 90. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt: Tobias Lehner traf zum verdienten 2:2-Ausgleich. Mit diesem Last-Minute-Treffer sicherte er der Union Natternbach zumindest einen Punkt in dieser hart umkämpften Partie.

Bezirksliga West: Gilgenberg : Natternbach - 2:2 (1:1)

95 Tobias Lehner 2:2

58 Eigentor durch Manuel Pichler 2:1

44 Milos Bilic 1:1

7 Maximilian Schmidbauer 0:1

