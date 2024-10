Knapper Auswärtssieg für SV Weng im Duell gegen Union Gurten 1b

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 12:02

In einem engen und ausgeglichenen Spiel der Bezirksliga West setzten sich die Gäste von SV Weng knapp mit 2:1 gegen Union Gurten 1b durch. Das Match begann mit hohem Tempo und endete dramatisch in der Schlussphase. Während die Gurtner nach einem Rückstand zur Halbzeit den Ausgleich erzielen konnten, zeigte sich SV Weng in den Schlussminuten entschlossener und sicherte sich letztlich den Sieg.

SV Weng übernimmt früh die Führung

In der 32. Minute konnte SV Weng durch einen Treffer von Michael Aigner mit 1:0 in Führung gehen. Aigner nutzte eine Gelegenheit geschickt aus, um den Ball im Netz zu versenken. Zuvor hatte Weng schon eine vielversprechende Aktion in der 6. Minute, die jedoch ohne Torerfolg blieb. Die Gurtner versuchten, mit einer soliden Verteidigung und gelegentlichen Vorstößen zu antworten, blieben jedoch in der ersten Halbzeit ohne zählbaren Erfolg. Der Schiedsrichter pfiff schließlich zur Halbzeitpause, in der die Gäste mit einer knappen Führung in die Kabinen gingen.

Gurtner kämpfen zurück, doch Weng hat das letzte Wort

Nach der Pause zeigten die Gurtner mehr Initiative. In der 55. Minute belohnte Tobias Baier die Mühen der Gastgeber mit dem 1:1-Ausgleichstreffer. Baier nutzte eine Flanke geschickt aus und verwandelte mit einem Kopfball. Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Weng zeigte jedoch keine Anzeichen von Schwäche und setzte die gegnerische Verteidigung unter Druck. In der 82. Minute verpassten sie zunächst die erneute Führung, als ein Schuss an die Latte ging.

Schließlich war es Amir Fatimic, der in der 85. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß den entscheidenden Treffer für SV Weng erzielte. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter der Gurtner keine Chance und besiegelte das 2:1 für die Gäste. Trotz intensiver Bemühungen der Heimmannschaft in den letzten Minuten und einer Nachspielzeit von vier Minuten gelang es ihnen nicht mehr, das Blatt zu wenden. Die Gurtner kämpften bis zum Schluss, mussten sich jedoch der Effektivität von SV Weng geschlagen geben.

Bezirksliga West: Union Gurten 1b : SV Weng - 1:2 (0:1)

85 Amir Fatimic 1:2

55 Tobias Baier 1:1

32 Michael Aigner 0:1

