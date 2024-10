Messner-Dreierpack sichert Eggelsberg/Moosdorf vs. Taufkirchen/Pram den Sieg

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:47

In einem spannenden und packenden Spiel setzte sich USV Eggelsberg/Moosdorf mit 3:2 gegen SV Taufkirchen/Pram durch. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Leistung von Daniel Messner, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte und somit der entscheidende Faktor für den Sieg seines Teams war. Trotz einer Aufholjagd der Taufkirchner reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Früher Rückstand und Ausschluss für Taufkirchen

Bereits in der ersten Spielhälfte zeigte sich USV Eggelsberg/Moosdorf als die überlegene Mannschaft. Nach einer ereignisreichen Anfangsphase, in der die Gäste mehrere Chancen ungenutzt ließen, gelang es schließlich Daniel Messner in der 31. Minute, die Führung für die Gäste zu erzielen. Ein entscheidender Wendepunkt im Spiel ereignete sich jedoch kurz zuvor, in der 29. Minute, als Karl Freihaut von den Taufkirchnern aufgrund einer Notbremse mit Rot vom Platz gestellt wurde. Dieser Platzverweis nutzte den Gästen, die nun mit einem Mann mehr agieren konnten, und brachte sie in eine komfortable Lage. Mit einer knappen Gäste-Führung ging es nach 45 Minuten dann auch in die Kabinen.

Aufholjagd der Taufkirchner - Messners Hattrick beschert Eggelsberg Auswärtssieg

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Messner in der 46. Minute mit seinem zweiten Treffer und dem ersten Angriff im zweiten Durchgang auf 2:0 für Eggelsberg/Moosdorf. Die Taufkirchner kämpften jedoch und kamen in der 49. Minute durch Samed Yilmaz zum Anschlusstreffer, der nach einem Fehler der Gäste den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer einnetzte. Dieses Tor verlieh den Gastgebern neuen Mut und sie begannen, noch entschlossener nach vorne zu spielen. Der SV Taufkirchen/Pram gab sich nicht geschlagen und drängte auf den Ausgleich, den sie in der 68. Minute tatsächlich durch Luca Vitale erzielten. In Unterzahl gelang es den Taufkirchnern, das Spiel wieder offen zu gestalten und die Spannung auf die Spitze zu treiben. Torwart Fischer, der an diesem Tag in Höchstform war, rettete den Taufkirchnern mehrfach mit entscheidenden Paraden das Unentschieden.

Doch Daniel Messner hatte an diesem Tag andere Pläne. In der 83. Minute schloss er eine gelungene Kombination mit einem geschickten Hackentrick zum 3:2 für Eggelsberg/Moosdorf ab und machte damit seinen Hattrick perfekt. Trotz der verbliebenen Spielzeit und zahlreicher Versuche der Taufkirchner, den erneuten Ausgleich zu erzielen, blieb es beim 3:2 für die Gäste.

Stimme zum Spiel:

Christian Webersberger, Obmann USV Eggelsberg/Moosdorf:

"Es war aus unserer Sicht ein gutes Spiel, wir waren gleich sehr aggresiv und konnten einige Chancen kreieren. Diese haben wir aber kläglich vergeben, es hätten zur Halbzeitpause drei, vier Tore fallen können. Wir haben aber auch vom Ausschluss der Taufkirchner nach rund einer halben Stunde profitiert, der unseren Spieler bei einer 100%-igen Torchance als letzter Mann gefoult hat. Mit dem 2:0 nach der Pause hat es ausgesehen, also würden wir die Taufkirchner gleich überrollen. Dann haben wir aber aus einem blöden Ballfehler den Ausschlusstreffer und hernach den Ausgleich kassiert. Dann ist uns der Faden etwas gerissen. Wir hatten noch einige hochkarätige Chancen und haben uns am Ende noch belohnt. Unterm Strich sind wir der klare und verdiente Sieger."

Bezirksliga West: Taufk./Pram : Eggelsb.-M - 2:3 (0:1)

83 Daniel Messner 2:3

68 Luca Vitale 2:2

49 Samed Yilmaz 1:2

46 Daniel Messner 0:2

31 Daniel Messner 0:1

