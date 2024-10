Trotz vier Treffern: Union Diersbach und SV Riedau trennen sich mit einem Remis

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:51

Ein spannendes und torreiches Duell in der Bezirksliga West endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden zwischen der Union Diersbach und dem SV Riedau. Beide Teams zeigten in der 8. Runde, warum sie in der Tabelle nah beieinander liegen. Nach einer frühen Führung der Gastgeber glichen die Gäste durch zwei schnelle Treffer nach der Halbzeit aus. Doch die Diersbacher bewiesen Kampfgeist und konnten in den letzten Minuten der Partie den Ausgleich erzielen.

Union Diersbach startet stark in die Partie

Das Spiel begann mit einem offensiven Start von beiden Seiten, jedoch ohne nennenswerte Ereignisse in den ersten Minuten. In der 15. Minute konnte die Union Diersbach ihre erste Ecke verzeichnen, was die Offensive etwas belebte. In der 21. Minute gelang es Niklas Klamminger, die Diersbacher in Führung zu bringen. Sein Tor zum 1:0 sorgte für Aufsehen und gab den Gastgebern die nötige Motivation, weiter Druck auszuüben. Obwohl die Riedauer in der ersten Halbzeit einige vereinzelte Torschüsse verzeichnen konnten, blieben diese ohne größere Gefahr für das Tor der Diersbacher. Die Gastgeber hingegen verpassten kurz vor der Pause durch eine vergebene Großchance die Möglichkeit, ihre Führung auszubauen. Somit ging es mit einem knappen Vorsprung für die Union Diersbach in die Halbzeitpause.

Ausgleich in Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer vielversprechenden Chance für die Diersbacher. Doch es waren die Gäste aus Riedau, die kurz darauf die Partie drehten. In der 46. Minute bekamen sie einen Elfmeter zugesprochen, nachdem ein Spieler gefoult worden war. Jannik Wesner verwandelte den Strafstoß in der 50. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich. Nur zwei Minuten später war es Julian Mayr, der für Riedau traf und die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. Diese schnelle Wende schockierte die Diersbacher und brachte die Riedauer in eine vielversprechende Ausgangsposition.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften weiter um den Ausgleich. In der 89. Minute gelang es schließlich András Marton, für die Union Diersbach den verdienten Ausgleichstreffer zum 2:2 zu erzielen. Sein Tor sorgte für Jubel auf den Rängen und stellte sicher, dass die Gastgeber zumindest einen Punkt aus diesem packenden Duell mitnehmen konnten. Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Bezirksliga West: Diersbach : SV Riedau - 2:2 (1:0)

89 András Marton 2:2

52 Julian Mayr 1:2

50 Jannik Wesner 1:1

21 Niklas Joachim Klamminger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.