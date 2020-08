4:0 – Gilgenberg lässt der Union Gurten 1b keine Chance

Details Sonntag, 23. August 2020 19:16

Die Union Raiba Gilgenberg startete mit einem 3:1 Auswärtserfolg in Münzkirchen optimal in die neue Spielzeit der Bezirksliga West. Nun wollte man in der 2. Runde auf eigener Anlage gegen die Union Gurten 1b nachlegen und den nächsten vollen Erfolg einfahren. Dies gelang in eindrucksvoller Manier, die zweite Mannschaft des Regionalligisten war chancenlos und wurde mit einem 0:4 vom Platz geschossen.

Rote Karte bereits als Vorentscheidung

In einer rassigen Begegnung nahmen die Hausherren von Beginn weg das Heft in die Hand und machten sich bereits in der Anfangsphase im gegnerischen Strafraum vorstellig. Dennoch blieben hochprozentige Tormöglichkeiten vorerst noch aus, es fehlte vor allem an der nötigen Präzision im vordersten Drittel. So dauerte es bis zur 32. Minute, als Adnan Kudic nach einer schönen Vorarbeit alleine vor dem Gäste-Torhüter stand und den Ball eiskalt zur 1:0 Führung in die Maschen versenkte. Auch im Anschluss ließ die Scharinger-Elf nicht locker und erhöhte in Person von Ralph Geisler den Vorsprung noch vor der Pause. Die Gäste aus Gurten, die noch keinerlei Zugriff auf die Partie hatten, schwächten sich in Minute 38 auch noch selbst, nachdem Bastian Mühlbacher nach einer klaren Torchancenverhinderung die Ampelkarte sah.

Gäste ohne Zugriff aufs Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit sahen die rund 200 Zuschauer kein verändertes Spiel. Die Heim-Elf agierte überlegen und kombinierte sich mit einem Mann mehr immer wieder in die Gefahrenzone. In Minute 60 traf Ralph Geisler mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag per Strafstoß zur endgültigen Vorentscheidung. Auch mit Fortdauer der Partie gelang es den Gästen aus Gurten in keiner Phase für Entlastung zu sorgen. So besorgte schlussendlich Kevin Biribauer nach einem schön vorgetragenen Spielzug über die Seite den 4:0 Endstand, der auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung geht.

Stimme zum Spiel

Felix Scharinger (Trainer Union Raiba Gilgenberg):

„Es war von Anfang an eine klare Angelegenheit. Wir hatten stets die Kontrolle über die Partie und haben auch nach den ersten beiden Toren das Spielgeschehen dominiert. Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte.“

Die Besten: Devid Stanisavljevic (ZOM), Ralph Geisler (ST)

