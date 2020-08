Taiskirchen entscheidet intensive Partie gegen Münzkirchen knapp mit 3:2 für sich [Video]

Details Montag, 24. August 2020 10:00

Mit einem Remis zum Meisterschaftsauftakt startete die Union Raiffeisen Taiskirchen durchschnittlich in die Saison. In der 2. Runde der Bezirksliga West wollte man sich nun von einer besseren Seite zeigen und gegen den FC Münzkirchen den ersten vollen Erfolg einfahren. In einer kampfbetonten und sehr intensiv geführten Begegnung behielten schlussendlich die Hausherren mit 3:2 knapp die Oberhand.

Couragierter Beginn der Heim-Elf

Vor etwa 200 Zuschauern fanden die Heimischen auch besser in die Partie und konnten bereits in der Anfangsphase ein deutliches Chancenplus verzeichnen. Durch gefällige Spielzüge machte man sich immer wieder im Strafraum vorstellig, es fehlte lediglich die letzte Konsequenz im Abschluss. Schließlich gelang es Stefan Ertl kurz vor der Halbzeit den Bann zu brechen und die 1:0 Führung für Hellwagner-Elf zu erzielen: Nach einem Freistoß von der Seite reagierte er am schnellsten, nützte die kurzzeitige Verwirrung der Abwehr aus und drückte das Spielgerät gekonnt über die Linie. Bei diesem Stand schickte Schiedsrichter Günther Nebel die beiden Mannschaften in die Pause.

Doppelschlag innerhalb weniger Augenblicke

Der FC Münzkirchen, der bisher noch nicht wirklich ins Spiel gefunden hatte, kam stärker aus der Kabine und drückte besonders in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs mächtig auf den Ausgleich. Dieser ließ auch nicht lange auf sich warten: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß und einem präzisen Stanglpass zur Mitte schoss Fabian Philipp Gruber abgeklärt zum 1:1 ein. Das Aufeinandertreffen war in weiterer Folge ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Schließlich gelang es aber den Hausherren in Führung zu gehen: Raffael Feichtinger tritt einen Freistoß aus rund 25 Metern perfekt und stellt somit den alten Vorsprung wieder her. Nur wenige Augenblicke später tauchten die Taiskirchner wieder in der Gefahrenzone der Gäste auf, Nedzad Muratagic erzielte nach einer traumhaften Flanke von der rechten Seite die vermeintliche Vorentscheidung in dieser Partie. Die Gäste aus Münzkirchen gaben jedoch nicht auf und warfen alles in die Waagschale, um doch noch ins Spiel zurückzukommen. Der 3:2 Anschlusstreffer durch Adrian Huber nach einer sehenswerten Kombination kam jedoch in Minute 87 zu spät, die Hausherren brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und feierten den ersten vollen Erfolg in dieser Spielzeit.

Tor Union Taiskirchen 63

Stimmen zum Spiel

Stephan Hellwagner (Trainer Union Raiffeisen Taiskirchen):

„Wir haben das Spiel von Anfang an beherrscht und sind kurz vor der Halbzeit auch verdient in Führung gegangen. Die Phase nach der Halbzeit haben wir ein wenig verschlafen, sind aber mit einem Doppelschlag wieder gut ins Spiel zurückgekommen. Alles in allem war es ein hoch verdienter Sieg.“

Die Besten: Stefan Ertl (ZM), Nikolaus Zweimüller (ST)

Andreas Riegler (Sektionsleiter FC Münzkirchen):

„Es war ein sehr intensives Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir die klar unterlegene Mannschaft. Nach dem Ausgleich war es eine ausgeglichene Partie, das 2:1 hat uns ein wenig den Schwung genommen. Unter dem Strich geht die Niederlage aufgrund der ersten Halbzeit sicherlich in Ordnung.“

