FC Munderfing wie ausgewechselt - verdienter 4:1 Heimerfolg gegen Union St. Martin/I.

Details Samstag, 29. August 2020 22:15

Der FC Munderfing legte einen fatalen Start in die neue Meisterschaftssaison der Bezirksliga West hin und konnte bis dato noch keinen Punktegewinn einfahren. Nach dem letztwöchigen 7:1 Debakel in Marienkirchen wollte man nun in der 3. Runde unbedingt das Ruder gegen die Union Woodstock St. Martin im Innkreis herumreißen und erstmals anschreiben. Dies gelang mit Bravour – mit 4:1 wurden die Innviertler vom Platz geschossen.

Gäste ohne Zugriff

Vor rund 150 Zuschauern war vom Anpfiff weg klar zu erkennen, dass sich die Hausherren nach der Blamage nun von einer anderen Seite zeigen wollten. Obwohl die spielerischen Akzente in vielen Aktionen ausblieben, biss sich der FC Munderfing mit Mann und Maus in die Partie. Die Gäste hingegen fanden auch mit Fortdauer der ersten Halbzeit nie wirklich Zugriff aufs Spiel und wirkten in vielen Phasen gegen einen tapfer kämpfenden Gegner ideenlos. So war es auch wenig überraschend, als in Minute 36 die Heim-Elf in Führung ging: Thomas Gierbl Breitenthaler vollendet einen herrlichen Spielzug über die linke Seite zum verdienten 1:0 Pausenstand.

Hausherren sorgen für klare Verhältnisse

Der zweite Durchgang startete sogleich mit einem Aufreger: Nur wenige Sekunden waren gespielt, als Schiedsrichter Yilmaz auf den Elfmeterpunkt zeigte – Breitenthaler trat an und verwandelte staubtrocken zum 2:0. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und schafften nur wenige Minuten nach einem Eckball, den Benjamin Blaha gekonnt verwertete, den Anschlusstreffer. In weiterer Folge gestaltete sich eine sehr offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Schließlich nutzten die Hausherren einen misslungenen Abschlag des Gästekeepers eiskalt aus - Fabian Spatzenegger reagierte geistesgegenwärtig und traf zum wohl vorentscheidenden 3:1. Die Gastmannschaft hatte dem nicht mehr viel entgegenzusetzen und kassierte in der 75. Minute noch das 4:1, nach einer herausragenden Einzelaktion samt Lupfer von Michael Bauböck. Diesen Vorsprung brachte der FC Munderfing schlussendlich auch souverän über die Zeit und konnte somit erstmals in dieser Meisterschaft Punkte anschreiben.

Stimme zum Spiel

Franz Spatzenegger (Sportlicher Leiter FC Munderfing):

„Wir wollten unbedingt nach der bitteren Niederlage letzte Woche eine Reaktion zeigen. Man hat gesehen, was alles möglich ist, wenn alle mit Herz und Leidenschaft bei der Sache sind. Es war ein sehr verdienter Sieg.“

Die Besten: Michael Harner (ZDM), Fabian Spatzenegger (LM), Michael Bauböck (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?