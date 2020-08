Weiterhin ohne Punkteverlust: Union Gilgenberg gewinnt hauchdünn gegen Union Taiskirchen

Details Sonntag, 30. August 2020 10:09

Die Union Raiba Gilgenberg startete furios in die neue Meisterschaftssaison der Bezirksliga West und holte aus den bisherigen Partien das Punktemaximum. Diesen Lauf wollte man natürlich auch vor heimischem Publikum gegen die Union Raiffeisen Taiskirchen fortsetzen. Dieses Vorhaben konnte die Elf von Trainer Felix Scharinger, knapp aber doch, mit 2:1 in die Tat umsetzen.

Intensive erste Halbzeit ohne Treffer

In diesem Aufeinandertreffen, das von Beginn an sehr kampfbetont geführt wurde, konnten die Gäste aus Taiskirchen den besseren Start verbuchen. Man wusste vor allem mit gefälligen Kombinationen zu überzeugen und tauchte so, besonders in der Anfangsphase, häufig gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf, ohne daraus Kapital schlagen zu können. In weiterer Folge war es ein sehr ausgeglichenes Kräftemessen, in dem beiden Mannschaften der Siegeswille stets anzumerken war. Nichtsdestotrotz fehlten in vielen Aktionen die nötige Durchschlagskraft und Entschlossenheit, um das Spielgerät in den Maschen unterzubringen. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Doppelschlag binnen weniger Minuten entscheidet Partie

Nach dem Seitenwechsel waren es die Hausherren, die zunächst das Heft in die Hand nahmen. Die Scharinger-Truppe agierte nun aktiver und druckvoller. Für diesen couragierten Beginn in Halbzeit zwei belohnte man sich prompt mit dem wichtigen Führungstreffer: Ralph Geisler wurde herausragend in Szene gesetzt, zog seinem Gegenspieler davon und schloss präzise zum 1:0 ab. Nur wenige Minuten später waren es wieder die Hausherren, die nach einem schnell ausgeführten Freistoß durch Patrick Innerebner, erneut zuschlugen. Die Gäste aus Taiskirchen, die sichtlich geschockt von diesem Doppelschlag schienen, benötigten einige Zeit, um sich davon wieder zu erholen. Schließlich biss man sich jedoch mit allen Kräften zurück in die Partie und konnte nach einem Corner, den Peter Hörmandinger trocken verwertete, den Anschlusstreffer erzielen. In der Schlussphase standen die Hausherren allerdings sehr kompakt und ließen nichts mehr anbrennen. Somit steht die Union Gilgenberg nach wie vor mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Felix Scharinger (Trainer Union Raiba Gilgenberg):

„Es war ein sehr kampfbetontes und enges Spiel. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Nach dem Führungstor haben wir sehr gut gespielt. Leider ist es zum Schluss nochmals spannend geworden. Im Endeffekt war es ein knapper, aber verdienter Sieg.“

Die Besten: Alexander Zenz (ZM), Devid Stanisavljevic (IV)

