Glücklicher Erfolg dank Elfmeter: TSV Utzenaich siegt gegen den FC Munderfing

Details Sonntag, 06. September 2020 08:45

Den Start in die neue Meisterschaftssaison der Bezirksliga West hat sich der TSV Raiffeisen Utzenaich sicherlich anders vorgestellt. Nach zwei Runden und einer coronabedingten Absage weist man lediglich einen Zähler auf dem Punktekonto auf. Dieses wollte man nun unbedingt in der 4. Runde vor heimischem Publikum gegen den FC Munderfing ausbauen. In einer vor allem sehr kampfbetonten Partie konnte dieses Vorhaben schlussendlich hauchdünn und ohne zu überzeugen in die Tat umgesetzt werden.

Hausherren finden nicht ins Spiel

Dabei waren es die Gäste, die vor rund 245 Zusehern den besseren Beginn verzeichnen konnten. Die Leitner-Elf agierte dabei überwiegend mit langen Bällen und war gleichzeitig stets in den Zweikämpfen präsent. Diese Spielweise schien den Hausherren gröbere Schwierigkeiten zu bereiten, man fand in vielen Phasen kaum Zugriff auf die Partie. Die Gastmannschaft hingegen belohnte sich in Minute 25 um ein Haar für die äußerst couragierte Anfangsphase, nach einer schönen Kombination samt präzisem Abschluss landete das Spielgerät jedoch nur an der Stange des gegnerischen Gehäuses. Kurz vor der Halbzeit hatte dann Ivan Peric die große Möglichkeit, den Spielverlauf für die Heim-Elf auf den Kopf zu stellen: Genannter Akteur wurde gekonnt freigespielt, tauchte alleine vor Gästekeeper Cajtinovic auf, wo ihm allerdings die Nerven versagten. So blieb es vorerst bei einem torlosen Unentschieden.

Elfmeter entscheidet Partie

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich ein sehr ausgeglichenes Kräftemessen. Die Hausherren nahmen nun mehr am Spiel teil, sahen sich jedoch immer wieder mit gefährlichen Standardsituationen des Kontrahenten konfrontiert. Es folgte eine ereignisreiche Schlussphase: Zunächst brachte der Gästetormann einen heimischen Offensivakteur im Strafraum regelwidrig zu Fall, der darauffolgende Elfmeter wurde von Ivan Peric staubtrocken verwandelt. Zugleich schwächte sich der FC Munderfing selbst, nachdem der bereits verwarnte Manfred Eder wegen zu starker Kritik am Schiedsrichter mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz musste. Nichtsdestotrotz dauerte es nur wenige Minuten, bis die Hausherren die numerische Gleichzahl wiederherstellten: Johannes Paul Födermayr, der ebenfalls bereits den gelben Karton gesehen hatte, kam nach einem Konter der Leitner-Truppe zu spät und konnte seinen Gegenspieler nur mehr mit einem Foul stoppen. Der Platzverweis war die logische Folge. Im Anschluss legte der TSV Utzenaich das Augenmerk vermehrt auf die Defensive und brachte so den ersten Saisonsieg, knapp aber doch, über die Runden.

Stimme zum Spiel

Sebastian Dietrich (Sektionsleiter TSV Raiffeisen Utzenaich):

„Dieses Spiel war sicherlich keine Werbung für die Bezirksliga. Wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit enorm schwergetan, sind nie wirklich in die Partie gekommen. Schlussendlich hätte sich heute keine der beiden Mannschaften den Sieg verdient.“

Die Besten: Thomas Gruber (IV), Matthias Berger (IV)

Fotos: Schröckelsberger

