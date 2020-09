Gilgenberg erstmals geschlagen: Ranshofen setzt sich mit 2:1 durch

Details Montag, 07. September 2020 13:36

Der WSV-ATSV Ranshofen empfing in der vierten Runde der Bezirksliga West im eigenen Stadion die Union Raiba Gilgenberg. Die Vorzeichen schienen bereits vor der Partie klar zu sein: Während die Hausherren noch keinen Sieg in dieser Meisterschaft bejubeln konnten, eilten die Gäste von Trainer Felix Scharinger von Sieg zu Sieg. Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen ging man auch in die Partie, konnte sich allerdings nach einem Doppelschlag vor der Pause nicht mehr zurückkämpfen und schlitterte somit in die erste Saisonniederlage.

Doppelschlag binnen einer Minute

Dennoch war es die Gastmannschaft, die zunächst klar besser in die Partie fand. Man agierte äußerst agil und verstand es in vielen Phasen, Ball und Gegner fest unter Kontrolle zu haben. So war es auch wenig überraschend, als die Scharinger-Elf in Minute 21 in Führung ging. Vielmehr ist dabei die Art und Weise hervorzuheben: Nach einer gefälligen Kombination über mehrere Stationen kam das runde Leder zu Fabian Spitzleder, der nicht lange fackelte und per Seitfallzieher sehenswert die verdiente Führung erzielte. Auch im Anschluss hatten die Gäste das Geschehen auf dem Rasen weitgehend im Griff, Chancen der Hausherren waren Mangelware. Dementsprechend glücklich gestaltete sich wenige Minuten vor dem Seitenwechsel der Spielverlauf für die Heimischen: Zunächst beförderte Gabriel Kreuzwirth den Ball zum Ausgleich in die Maschen, wenige Augenblicke später stellte Patrick Hubner nach einem schnell vorgetragenen Angriff die Partie komplett auf den Kopf.

Turbulente Schlussphase samt Platzverweis und Elfmeter

Die Hausherren schienen im zweiten Durchgang den Schwung aus den letzten Minuten der ersten Halbzeit mitzunehmen. Man agierte nun viel griffiger und hatte deutlich mehr Spielanteile. Doch auch die Scharinger-Truppe aus Gilgenberg hielt tapfer dagegen und tauchte immer wieder brandgefährlich vor dem Heimheiligtum auf. Nichtsdestotrotz ließen beide Mannschaften in dieser Phase die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. So war es in Minute 71 der Platzverweis von Jakob Füreder, der wieder Spannung in die Schlussphase dieses Aufeinandertreffens brachte. In dieser warfen die Gäste alles nach vorne, die Heim-Elf geriet in weiterer Folge stark unter Beschuss. Dennoch hatte Ranshofen zehn Minuten vor Schluss die große Möglichkeit, das Spiel durch einen Strafstoß frühzeitig zu entscheiden: Gabriel Kreuzwirth versagten jedoch die Nerven und beförderte das runde Leder über die Latte. So blieb es bis zum Ende spannend, die Gäste konnten aus ihren Chancen letztlich aber kein Kapital mehr schlagen und mussten die erste Saisonniederlage einstecken.

Stimme zum Spiel

Michael Floss (Trainer WSV-ATSV Ranshofen):

„In der ersten Halbzeit hatte Gilgenberg klar mehr Spielanteile und sind auch verdient in Führung gegangen. Durch den Doppelschlag vor der Pause haben wir uns ins Spiel zurückgekämpft und waren folglich auch besser in der Partie. Es war bis zum Schluss spannend, aufgrund der Anzahl der guten Torchancen geht der Sieg so auch in Ordnung.“

Die Besten: Julian Leitner (ZOM), Mario Gann (LM)

