3:3! – Irrer Schlagabtausch zwischen St. Martin/I. und Taufkirchen bringt keinen Sieger hervor [Video]

Details Montag, 07. September 2020 14:26

In der vierten Runde der Bezirksliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Woodstock St. Martin im Innkreis und dem SV Raika Taufkirchen an der Pram. Die Gäste gingen noch ungeschlagen in diese Partie und wollten folglich diese positive Serie fortsetzen. Auch die Hausherren waren passabel in die neue Meisterschaftssaison gestartet und konnten immerhin bereits zwei volle Erfolge einfahren. Ein dementsprechend ausgeglichenes Kräftemessen fand schlussendlich keinen Sieger, obwohl bis kurz vor Schluss alles stark nach einem Heimsieg roch.

Blitzstart der Hausherren

Die Heim-Elf von Trainer Johannes Ertl legte dabei einen furiosen Beginn hin und war bereits nach nur vier Minuten mit 2:0 in Front: Zunächst bediente Haris Karic mit einem herausragenden Fersler Tomas Senft, wenige Augenblicke später war es der Vorlagengeber selbst, der nach einem Ballgewinn im vordersten Drittel das Spielgerät in den Maschen versenkte. Doch auch die Antwort der Gäste aus Taufkirchen ließ nicht lange auf sich warten: In Minute 14 konnte die Heimabwehr eine scharfe Flanke von der linken Seite nicht ausreichend klären, Fabian Heger reagierte geistesgegenwärtig und musste den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie bugsieren. In weiterer Folge ging es hin und her, beiden Mannschaften war in dieser Phase der nächste Treffer zuzutrauen. Dieser gelang zuerst wieder den Hausherren: Josef Kluzak verlängerte einen präzisen Freistoß von links ideal per Kopf ins lange Eck. Erneut dauerte es nicht lange, bis die Gastmannschaft eine Reaktion zeigte. Nachdem man zunächst noch einen Strafstoß nicht verwerten konnte, war nur wenige Augenblicke später Balint Imre Meszaros nach einer Flanke zur Stelle und verkürzte auf 3:2.

Tor SV Taufkirchen/Pr. 89

Später Treffer zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich eine sehr offene Partie, in der beide Teams durchwegs vielversprechende Einschussmöglichkeiten vorfanden. Die Elf von Übungsleiter Josef Feichtinger stand nun in der Defensive kompakter und erarbeitete sich durch gepflegte Kombinationen regelmäßig Torchancen. Nichtsdestotrotz ließ man lange Zeit die nötige Entschlossenheit und Konsequenz in der gegnerischen Gefahrenzone vermissen. So dauerte es bis zur 90. Minute, bis sich die Gäste letztlich doch noch für die couragierte Leistung in der Schlussphase belohnen konnten: Abermals reagierte Balint Imre Meszaros nach einem hohen Ball in den Strafraum am schnellsten und drückte das Spielgerät zum vielumjubelten 3:3-Ausgleich über die Linie.

Stimme zum Spiel

Josef Gruber (Sektionsleiter SV Raika Taufkirchen an der Pram):

„Das Spiel war äußerst intensiv, hektisch und emotional. Die Zuschauer sind sicherlich auf ihre Kosten gekommen. Wir haben die Anfangsphase ziemlich verschlafen, haben uns dann aber zurückgekämpft und spät aber doch den verdienten Ausgleich erzielt. Wenn wir so spät den Ausgleich erzielen müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Die Besten: Simon Schlederer (IV), Niklas Matthias Part (RV), Balint Imre Meszaros (ST)

