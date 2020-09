Geisler-Hattrick ebnet Gilgenberg Weg zu spektakulärem Sieg gegen Eggelsberg/Moosdorf

Details Sonntag, 13. September 2020 08:03

Die Union Raiba Gilgenberg legte einen furiosen Start in die neue Spielzeit der Bezirksliga-West hin, konnte die Scharinger Truppe doch in den ersten drei Runden das Punktemaximum ergattern. Zuletzt zog man jedoch gegen Ranshofen den Kürzeren. Selbstredend wollte die Union nun gegen den USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. In einem rassigen Kräftemessen mit ganzen neun Volltreffern konnte schlussendlich die Heimmannschaft die Oberhand behalten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Vor rund 480 Zusehern dauerte es auch nicht lange, bis der Torreigen eröffnet wurde: Bereits in Minute acht besorgte Thomas Stöllberger nach einem konsequent vorgetragenen Angriff die frühe Führung der Gäste. Doch auch die Antwort der Scharinger-Schützlinge ließ nicht lange auf sich warten, Ralph Geisler traf vom Elfmeterpunkt souverän zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In weiterer Folge stabilisierten sich beide Mannschaften und strahlten vorerst weniger Torgefahr aus. So fand das Spielgeschehen zwar vor allem im Mittelfeld statt, doch auch hier war keinem Team der Kampfgeist abzusprechen. Kurz vor der Pause zappelte der Ball auch wieder in den Maschen, und dies gleich doppelt: Zunächst trifft erneut Ralph Geisler traumhaft per direktem Freistoß, praktisch im Gegenzug schlägt Lukas Hiermann für den USV wieder zurück.

Beide Teams mit offenem Visier

Auch nach dem Seitenwechsel verlor die Partie keineswegs an Spannung oder Tempo. Beide Teams setzten nach wie vor ihr Augenmerk auf die Offensive und konnten so die gegnerische Abwehr immer wieder in Verlegenheit bringen. Nichtsdestotrotz fehlten zunächst noch die nötige Konsequenz und Präzision im Abschluss. Diese Attribute hat sich der Freistoß von Ralph Geisler in Minute 65 dafür umso mehr verdient: Mit einem platzierten sowie scharfen Schuss sorgte genannter Akteur mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag für die erneute Führung. Auch im Anschluss blieb die Scharinger-Elf am Drücker und konnte in Minute 75 nach einer wunderschönen Aktion über die linke Seite, die Michael Scheffenacker gekonnt vollendete, die vermeintliche Vorentscheidung erzielen. Doch nur wenige Augenblicke später sorgte ein Soos-Treffer nochmals für Spannung in der Schlussphase, in der allerdings Kevin Biribauer nach seiner Einwechslung mit einem späten Doppelpack die endgültige Entscheidung und zugleich den 6:3-Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel

Felix Scharinger (Trainer Union Raiba Gilgenberg):

„Es war ein offenes und rasantes Spiel. Beide Mannschaften haben zahlreiche Torchancen kreiert. In der zweiten Halbzeit war dann Eggelsberg näher am Führungstreffer dran, wir haben aber zum Glück die Tore erzielt und konnten somit das Spiel für uns entscheiden. Für die Zuschauer war es auf jeden Fall eine sehenswerte Partie.“

Die Besten: Thomas Eicher (TW), Ralph Geisler (ST), Alexander Zenz (ZDM)

