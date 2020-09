FC Münzkirchen belohnt couragierten Auftritt mit knappem Heimsieg gegen Union Senftenbach

Details Sonntag, 13. September 2020 21:17

Der FC Münzkirchen fand nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in die Spur und konnte die letzten beiden Partien allesamt für sich entscheiden. Das Vorhaben der Lauter-Truppe war klar: Die erbrachten Leistungen wollte man bestätigen und an die Erfolgsserie anknüpfen. In der 5. Runde der Bezirksliga-West bekam man es nun mit der Union Ziegelwerk Senftenbach zu tun. Die Union kommt bis dato trotz zweier Saisonsiege nicht wirklich in die Gänge und lässt dahingehend die nötige Kontinuität stark vermissen. In einem sehr kampfbetonten, aber stets fairen Aufeinandertreffen hatte schlussendlich die Heimmannschaft hauchzart das bessere Ende für sich.

Hausherren kommen immer besser ins Spiel

Vor etwa 150 Zusehern benötigten beide Mannschaften zunächst etwas Zeit, um in die Partie zu finden. Die erste nennenswerte Möglichkeit im Spiel konnten dann aber die Gäste aus Senftenbach in Minute 20 verzeichnen: Patrick Mayrhofer setzte seinen Schuss aus spitzem Winkel jedoch knapp am Gehäuse vorbei. Im Anschluss waren es die Hausherren, die immer mehr Zugriff auf das Spielgeschehen bekamen und in weiterer Folge auch das Heft in die Hand nahmen. Obwohl zwingende Torchancen vorerst noch ausblieben, strahlten die Lautner-Schützlinge nun deutlich mehr Kontrolle und Kreativität als ihre Kontrahenten aus. So war es auch nicht unverdient, als die spielerische Überlegenheit wenige Minuten vor der Halbzeit in Zählbares umgemünzt wurde: Fabian Philipp Gruber reagierte nach einer unzureichenden Abwehr des Gästekeepers geistesgegenwärtig und beförderte aus rund 10 Metern den Ball schnörkellos ins Tor.

Zwei vergebene Elfmeter in aufregender Schlussphase

Auch nach dem Seitenwechsel war die Vorgabe des heimischen Übungsleiters – frühes Attackieren und schnelles Spiel nach vorne – weiterhin deutlich zu erkennen. In dieser Phase dominierten die Hausherren das Spielgeschehen nun nach Belieben und drückten demzufolge den Kontrahenten immer weiter in dessen Hälfte. Dies machte sich schließlich in Minute 71 bezahlt, als nach einem sehenswerten Spielzug über die rechte Seite Dominik Machtlinger das Spielgerät ideal zur Mitte brachte, wo Andreas Grechhamer direkt ins linke Kreuzeck zum 2:0 einschoss. Zuvor hatten allerdings noch die Gäste aus Senftenbach die große Gelegenheit, vom Elfmeterpunkt wieder auf Gleichstand zu stellen. Martin Feichtinger versagten jedoch die Nerven und schoss das runde Leder über das Heimheiligtum. So ging es aber mit einem komfortablen Vorsprung der Heim-Elf in eine turbulente Schlussphase. In dieser sah zunächst Gästetorhüter Fabian Weibold nach einem Foul im Sechzehner die gelb-rote Karte, den fälligen Strafstoß konnte dessen Ersatz aber mit Bravour parieren. In der Nachspielzeit gelang der Truppe von Spielertrainer Martin Feichtinger dann noch der Anschlusstreffer, dieser kam jedoch zu spät.

Stimme zum Spiel

Andreas Riegler (Sektionsleiter FC Münzkirchen):

„Unter dem Strich geht der Sieg sicherlich in Ordnung. Die Anfangsphase war sehr ausgeglichen, mit Fortdauer der Partie sind wir jedoch immer besser ins Spiel gekommen und auch verdient in Führung gegangen. Nach dem vergebenen Elfmeter konnten wir zum Glück kurz darauf das 2:0 erzielen, sonst hätte das Spiel auch in eine andere Richtung kippen können.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft, Fabian Philipp Gruber (ZOM), Gabriel Ritzberger (IV)

