Trotz zweimaligem Rückstand - Taiskirchen entscheidet Heimspiel gegen Ranshofen klar für sich

Details Sonntag, 13. September 2020 22:06

Am Saisonstart der Union Raiffeisen Taiskirchen gibt es wohl kaum etwas auszusetzen, musste die Hellwagner-Truppe den Platz doch erst einmal als Verlierer verlassen. Dementsprechend selbstbewusst trat man in der 5. Runde der Bezirksliga-West das Heimspiel gegen den WSV-ATSV Ranshofen an. Die Gäste, die vergangene Woche erstmals voll anschreiben konnten, haben hingegen noch etwas mit ihrer Form zu kämpfen. Die Defizite der Floss-Elf wussten die Hausherren eiskalt auszunutzen und schossen den Kontrahenten schlussendlich deutlich mit 5:2 ab.

Gäste zweimal in Führung, Taiskirchen schlägt zurück

Dabei fand die Gastmannschaft aus Ranshofen vor rund 200 Zuschauern zunächst besser ins Spiel und zeigte sich sogleich eiskalt vor dem gegnerischen Gehäuse: Bereits in Minute neun wurde Mario Gann mit einem idealen Pass in die Tiefe vorbildlich bedient und musste das Spielgerät nur noch trocken zum 1:0 einschieben. Die Heim-Elf zeigte sich von diesem frühen Rückschlag unbeeindruckt und hatte nur vier Minuten später die perfekte Antwort parat: Nach einem weiten Ball nach vorne wurde der Ball unzureichend geklärt, Peter Hörmandinger verwertete diese Möglichkeit staubtrocken per Volley zum Ausgleich. Im Anschluss war es eine sehr ausgeglichene Partie, in der beide Teams vielversprechende Chancen vorfanden. Der nächste Treffer gelang schließlich abermals den Gästen: Markus Reitsamer, der nach präziser Flanke noch seelenruhig einen Verteidiger stehen ließ und anschließend aus wenigen Minuten eiskalt abzog, besorgte die erneute Führung für Ranshofen. Doch wieder gelang es den Hellwagner-Schützlingen, eine passende Reaktion zu zeigen. Nur wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff traf Peter Hörmandinger mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag vom Elfmeterpunkt zum neuerlichen Ausgleich.

Heim-Elf sorgt für klare Verhältnisse

Die Hausherren nahmen nach dem Seitenwechsel den Schwung aus Halbzeit eins sofort wieder auf und drückten nun in dieser Phase mit vereinten Kräften auf die erstmalige Führung. Durch schnelle Kombinationen und präzises Passspiel tauchte man immer wieder brandgefährlich vor dem Gästeheiligtum auf. So auch in Minute 56, als Johannes Hofinger einen sehenswerten Spielzug über die rechte Seite, den er selbst einleitete, präzise mit einem flachen Schuss ins linke untere Eck abschloss und somit die Hausherren erstmals in Front brachte. Nur zehn Minuten später sorgte Nedzad Muratagic, nachdem er etwas glücklich alleine vor Gästetorhüter Manglberger frei zum Abschluss kam, für die frühzeitige Vorentscheidung in dieser Partie. Daraufhin hatte die Floss-Elf nichts mehr entgegenzusetzen und musste in der Nachspielzeit auch noch einen weiteren Treffer durch Nikolaus Zweimüller hinnehmen. Dieser besorgte nach cleverem Ballgewinn und überlegtem Schuss ins obere rechte Eck den 5:2-Endstand, der zugleich den dritten Saisonsieg der Union Taiskirchen bedeutete.

Stimme zum Spiel

Stephan Hellwagner (Trainer Union Raiffeisen Taiskirchen):

„Obwohl wir zwei Mal in Rückstand geraten sind, war das Spiel erneut eine klare Angelegenheit für uns. Der Gegner hat uns zwar vereinzelt durch hohe Bälle Probleme bereitet, in Summe war das aber ein total verdienter Sieg.“

Die Besten: Nedzad Muratagic (ST), Peter Hörmandinger (RM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?