2:1! - St. Marienkirchen/Wallern fährt gegen Münzkirchen bereits dritten Saisonsieg ein

Details Samstag, 19. September 2020 10:24

Die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern ist eines von drei Teams der Bezirksliga-West, die nach fünf gespielten Runden erst einmal den Platz als Verlierer verlassen mussten. Dementsprechend mischt die Topf-Truppe auch ganz vorne in der Tabelle mit und möchte nun vor heimischem Publikum gegen den FC Münzkirchen den Erfolgslauf fortsetzen. Die Lautner-Schützlinge, die nach anfänglichen Problemen nun drei Siege en Suite einfahren konnten, reisten aber mit mächtig viel Selbstvertrauen ins Trattnachtal und wollten dem Vorhaben der Hausherren einen Strich durch die Rechnung machen. In einem äußerst kampfbetonten Kräftemessen waren es dann aber schlussendlich doch die Heimischen, die die drei Punkte mit einem knappen 2:1-Erfolg einfahren konnten.

Traumstart für die Hausherren

Vor rund 130 Zusehern schossen sich die Trattnachtaler sogleich in der siebten Minute in eine optimale Ausgangsposition für die restliche Spielzeit: Mit der ersten nennenswerten Aktion traf Florian Garin Störinger nach einer starken Einzelaktion über die linke Seite aus rund sechzehn Metern präzise ins kurze Eck. Ebengenannter Akteur musste allerdings nur rund zehn Minuten später verletzungsbedingt vom Feld, was die Hausherren ein wenig außer Tritt brachte. So war es im Anschluss ein sehr ausgeglichenes und kampfbetontes Aufeinandertreffen, in dem dennoch die Topf-Schützlinge die besseren Chancen verzeichnen konnten. Doch auch die Gäste aus Münzkirchen versteckten sich keineswegs und wurden besonders durch Standardsituationen immer wieder gefährlich, ließen jedoch zumeist die letzte Konsequenz vor dem Tor vermissen.

Gäste in Halbzeit zwei zu harmlos

Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie vor allem von Zweikämpfen geprägt, gepflegte Spielzüge und schnell vorgetragene Angriffe waren zumeist Mangelware. Dahingehend war es auch wenig überraschend, als der nächste Treffer nach einem Corner fiel: David Leitner sprang nach einem Eckball von der rechten Seite am höchsten und köpfelte das runde Leder gekonnt ins kurze Eck zum 2:0 für die Hausherren ein. Die Gäste waren in weiterer Folge bemüht den Anschlusstreffer zu erzielen, um noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Dies gelang nur acht Minuten später nach einem seltenen, schön vorgetragenen Angriff über rechts, den Daniel Kisslinger nach einer mustergültigen Vorlage in den Rücken der Heimabwehr eiskalt abschloss. Im Anschluss blieb die erhoffte Schlussoffensive der Lautner-Elf jedoch aus, der FC Münzkirchen kam nicht mehr zwingend vors Gehäuse. Somit blieb es bei einem hauchdünnen, aber nicht unverdienten Heimsieg der Trattnachtaler, die damit bereits den dritten Saisonsieg einfahren konnten.

Stimme zum Spiel

Mag. Christian Ortner (Obmann SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern):

„Wir sind optimal in die Partie gestartet. Danach war es ein sehr kampfbetontes und intensives Spiel. Wir haben es leider verabsäumt, in der ersten Halbzeit das 2:0 zu machen. Dennoch hat Münzkirchen im ganzen Spiel kaum zwingende Torchancen gehabt, weswegen der Sieg in Summe sicherlich in Ordnung geht.“

Die Besten: Jakob Zimmerberger (ZOM), Alexander Mauthner (LM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?