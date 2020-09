Daskiewicz-Doppelpack sichert Altheim wichtigen Auswärtssieg gegen St. Martin/I.

Details Montag, 21. September 2020 11:16

In der 6. Runde der Bezirksliga-West empfing am Sonntag die Union Woodstock St. Martin im Innkreis den SK Altheim. Beide Teams können nach der ersten Phase der neuen Spielzeit in der Bezirksliga-West ein durchwegs positives Resümee ziehen: Sowohl die Hausherren aus dem Innviertel als auch die Gastmannschaft zeigten zumeist ansprechende Leistungen und weisen bis dato beide sieben Zähler auf ihrem Punktekonto auf. Dementsprechend ausgeglichen gestaltete sich auch die Partie, in der schlussendlich die Gäste die drei Punkte ergattern konnten.

Ausgeglichener Kampf in Halbzeit eins

Vor rund 300 Zuschauern ereignete sich vom Anpfiff weg ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Beide Mannschaften spielten zunächst mit offenem Visier und kreierten bereits in der Anfangsphase vielversprechende Einschussmöglichkeiten. Der erste Treffer an diesem Nachmittag gelang aber den Gästen aus Altheim: Dominik Daskiewicz reagierte nach einem fatalen Fehler der Heimdefensive blitzschnell und musste das runde Leder nur noch am Torhüter ins Tor vorbeischieben. Doch die Hausherren hatten nur drei Minuten später die ideale Antwort auf den frühen Rückstand parat: Nach einer kurz abgespielten Ecke landete das Spielgerät vor Daniel Weilhartner, der an der Strafraumkante abzog und den Ball im langen Eck versenkte. Auch im Anschluss war es eine ausgeglichene Angelegenheit, in der beide Mannschaften stets brandgefährlich vors Gehäuse des Kontrahenten kamen – ohne jedoch noch vor dem Gang in die Kabinen ins Schwarze zu treffen.

Joker-Tor und direkter Eckball entscheiden das Spiel

Nach dem Seitenwechsel riss dann die Gastmannschaft von Trainer Thomas Steiger das Heft in ihre Hand und übernahm mit Fortdauer der Partie immer mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen. Dementsprechend verdient ging man dann auch in Minute 65 durch den kurz zuvor eingewechselten Sebastian Obermair in Führung. Ebengenannter Akteur wurde mustergültig von Philipp Schäck in Szene gesetzt und versenkte die Kugel eiskalt im Heimheiligtum. In der 78. Minute besorgte Dominik Daskiewicz mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag die frühzeitige Vorentscheidung in diesem Aufeinandertreffen, nachdem er einen Corner sehenswert direkt im Tor unterbrachte. Die Hausherren zeigten im Anschluss keine nennenswerte Reaktion mehr, weswegen die Steiger-Truppe verdiente drei Punkte aus dem Innviertel entführen konnte.

Stimme zum Spiel

Gerhard Obermair (Co-Trainer SK Altheim):

„Beide Mannschaften sind sehr ausgeglichen in die Partie gestartet. Nach dem 1:1 hatten wir große Chancen auf die erneute Führung, aber auch St. Martin war immer gefährlich. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Kommando übernommen und schlussendlich auch verdient gewonnen.“

Die Besten: Michael Wageneder (RV), Dominik Daskiewicz (ST)

