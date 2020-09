Dritter Sieg in Serie – SV Neumarkt/P. dank starkem Auftritt gegen den FC Munderfing weiter im Vormarsch

Details Sonntag, 27. September 2020 21:12

Nach einem vergleichsweise schwachen Saisonstart in der Bezirksliga West mit nur einem Zähler aus den ersten drei Partien zündete der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting so richtig den Turbo. Der heutige 4:1-Heimtriumph gegen den FC Munderfing war der bereits dritte volle Erfolg in Serie. Somit darf der Blick eindeutig wieder auf die obersten Tabellenregionen gerichtet werden.

Doppelschlag sorgt früh für klare Verhältnisse

Die Hausherren waren auch von Beginn an die klar tonangebende Mannschaft und benötigten nur ganze acht Minuten, um für Bewegung auf der Anzeigetafel zu sorgen: Per direkt verwandeltem Eckball traf Philipp Spreitzer kurios wie sehenswert zugleich zum 1:0. Die Antwort der Gäste aus Munderfing folgte umgehend, stellte doch die Leitner-Truppe wenige Augenblicke später nach einem Freistoß, den Michael Bauböck gekonnt vollstreckte, wieder den Gleichstand her. In weiterer Folge nahmen jedoch die Feichtinger-Schützlinge das Heft klar in die Hand und legten deutlich an Tempo zu. Die nun gewonnene Spielkontrolle wusste man dann binnen 120 Sekunden auch in Zählbares umzumünzen: Zunächst schloss Sefa Celepci einen wunderschön vorgetragenen Angriff über die linke Seite gekonnt ab, nur eine Minute später erhöhte Eldin Fejzic per Foulelfmeter auf 3:1. Auch im Anschluss dominierte die Heim-Elf das Spielgeschehen nach Belieben, verpasste es lediglich den komfortablen Vorsprung noch vor dem Gang in die Kabinen weiter auszubauen.

Hausherren bringen Sieg souverän ins Trockene

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Gastmannschaft griffiger und vor allem in der Defensive stabiler. Die Leitner-Truppe strahlte in dieser Phase mehr Ruhe und Stabilität in den eigenen Reihen und wagte sich selbst wieder Offensivaktionen zu starten. Die Hausherren hingegen legten von nun an ihr Augenmerk auf die Verteidigungsarbeit und beschränkten sich weitgehend auf Konterangriffe. Diese Strategie ging der Elf von Spielertrainer Andreas Feichtinger voll auf, gelang es doch die souveräne Führung in Minute 63 noch weiter zu erhöhen: Nach einem Ballgewinn konterte man die Defensive des Kontrahenten eiskalt aus, Sertan Cam vollendete diesen staubtrocken zum 4:1. Dies bedeutete schlussendlich auch den Endstand in einer eindeutigen Partie, in der die Gäste zumeist mit dem hohen Tempo der Hausherren schlichtweg überfordert schienen.

Stimme zum Spiel

Stefan Aschauer (Sektionsleiter SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting):

„Das war heute eine ganz klare Angelegenheit. Wir haben das Spiel stets dominiert, hätten vor allem in der ersten Halbzeit noch einige Tore mehr schießen können, da war Munderfing mit dem 3:1 zur Pause gut bedient. Nach dem Seitenwechsel war es dann etwas ausgeglichener, der Sieg war aber nie in Gefahr.“

Die Besten: Maximilian Till (RV), Florian Schwentner (ZDM), Sertan Cam (LM)