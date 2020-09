Union St. Martin/I. belohnt abgeklärte Leistung gegen den FC Münzkirchen mit drei Punkten

Details Sonntag, 27. September 2020 21:59

Die Union Woodstock St. Martin im Innkreis legte einen mustergültigen Start in die neue Meisterschaftssaison der Bezirksliga West hin, in den letzten Runden kam der Motor der Ertl-Elf allerdings ein wenig ins Stottern. Mit einem souveränen sowie ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg gegen den FC Münzkirchen konnte man nun nach drei sieglosen Partien wieder erstmals voll anschreiben. Die Hausherren hingegen werfen weiterhin große Fragezeichen auf, musste man nach zwischenzeitlichen drei Siegen am Stück bereits die vierte Saisonniederlage einstecken.

Hauchdünne Halbzeitführung für die Gäste

Vor rund 130 Zuschauern wollte die Gastmannschaft aus St. Martin/I. über einen kontrollierten Spielaufbau die Spielkontrolle sogleich an sich reißen, was zunächst auch hervorragend glückte. Ball und Gegner hatte man in der Anfangsphase weitestgehend im Griff und so machten sich die Ertl-Schützlinge bereits früh in der Partie im gegnerischen Strafraum vorstellig. Doch auch die Hausherren aus Münzkirchen strahlten insbesondere durch schnell vorgetragene Angriffe nach Ballgewinn stets Torgefahr aus, ließen jedoch die entscheidende Kaltschnäuzigkeit vor dem Gehäuse vermissen. Ganz anders präsentierte sich die Gastmannschaft, die in der 27. Minute erstmals für Bewegung auf der Anzeigetafel sorgte: Nach einem misslungenen Klärungsversuch der Heimdefensive nahm Haris Karic das Geschenk dankend an und schoss abgeklärt zum 1:0 ein. Es sollte allerdings nur fünf Minuten dauern, bis die Lautner-Truppe eine Reaktion zeigte: Gabriel Ritzberger verwandelte einen klaren Foulelfmeter souverän ins rechte Eck zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Kurz vor dem Gang in die Kabinen zeigte Schiedsrichter Reinhold Mayr abermals auf den Elfmeterpunkt, diesmal jedoch für die Gäste: Josef Kluzak trat an und behielt routiniert die Nerven.

Heim-Elf muss hohem Tempo in Halbzeit zwei Tribut zollen

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste aus St. Martin, die im ersten Durchgang oftmals Probleme mit dem aggressiven Pressing der Hausherren bekamen, ihre taktische Ausrichtung um und agierten fortan weitestgehend mit hohen Bällen. So wurden die Angriffslinien der Furtner-Elf immer wieder gekonnt überbrückt, worauf man immer wieder brandgefährliche Einschussmöglichkeiten vorfand. In Minute 72 war es dann abermals ein unzureichender Befreiungsschlag der Heimabwehr, der den Weg zum 3:1 für die Gäste ebnete: Luka Vucur nutzte diesen Fauxpas eiskalt aus und beförderte alleine vor dem Torhüter ohne Probleme den Ball in die Maschen. Der FC Münzkirchen konnte im Anschluss keine nennenswerte Reaktion zeigen und musste kurz vor Schluss noch einen weiteren Gegentreffer hinnehmen: Haric Karic setzte sich gekonnt auf der linken Seite durch, brachte das runde Leder ideal in den Strafraum, wo der einlaufende Tomas Senft aus rund zehn Metern den Ball über die Linie drückte. Dies besiegelte zugleich den 4:1-Endstand, der die Gastmannschaft aus St. Martin/I. nach einer kurzzeitigen Durststrecke wieder zurück auf die Erfolgsspur beförderte.

Stimme zum Spiel

Andreas Riegler (Sektionsleiter FC Münzkirchen):

„Unter dem Strich war St. Martin heute einfach besser. Vor allem in der zweiten Halbzeit mussten wir den hohen Aufwänden des ersten Durchgangs Tribut zollen, das haben sie dann eiskalt ausgenützt. Nichtsdestotrotz ist der Sieg vermutlich um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen.“

Die Besten:

FC Münzkirchen: Zoltan Toth (ZDM), Tomas Senft (ST)