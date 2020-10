Klare Angelegenheit für Wundertüte aus Munderfing - 4:1-Heimerfolg gegen den SK Altheim

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 09:24

Der FC Munderfing erlebt in den letzten Wochen eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle: Während die Leitner-Truppe vor eigenem Publikum immer wieder zu überzeugen wusste, zeigte man sich in der Fremde von einer ganz anderen Seite und musste empfindliche Niederlagen einstecken. Ähnlich verläuft die bisherige Spielzeit in der Bezirksliga-West für den SK Altheim, den zuletzt unerwartete Niederlagen häufig aus der Bahn warfen. Im gestrigen Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften war es jedoch eine klare Angelegenheit für die Heim-Elf, die den Kontrahenten sang- und klanglos mit 4:1 aus dem eigenen Stadion schoss.

Furioser Beginn des FC Munderfing

Vom Anpfiff weg agierten die Hausherren druckvoll und sorgten binnen sechzehn Minuten für klare Verhältnisse: Fabian Spatzenegger eröffnete das Festschießen mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck, Thomas Gierbl Breitenthaler vollendete nur wenige Augenblicke später einen wunderschön vorgetragenen Angriff über die linke Seite zum 2:0. Eben genannter Akteur war es auch, der in der 16. Minute für erneute Bewegung auf der Anzeigetafel sorgte und mit einem herrlichen Freistoß den nächsten Treffer für die groß aufspielende Leitner-Elf erzielte. Im Anschluss schaltete man jedoch einige Gänge zurück, ohne jedoch auf die defensive Kompaktheit zu vergessen. Diese Aufgabe erledigten die Hausherren bis zur Pause bravourös, weswegen es mit einem klaren 3:0-Vorsprung in die Kabinen ging.

Heimischen bringen Sieg abgeklärt über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Altheim besser in die Partie und machten sich auch nach einem Eckball erstmalig im gegnerischen Sechzehner vorstellig, trafen jedoch nur die Stange. Die Heimischen benötigten fünfzehn Minuten, um wieder Fahrt aufzunehmen, erhöhten dafür aber umso effizienter sogleich den souveränen Vorsprung: Zum dritten Mal im heutigen Aufeinandertreffen war es Thomas Gierbl Breitenthaler, der eine überragende Vorarbeit von Fabian Spatzenegger staubtrocken vollendete und gleichzeitig den Hattrick schnürte. Auch im Anschluss präsentierte sich der FC Munderfing abgeklärt und ließ den Kontrahenten nicht mehr zur Entfaltung kommen. Kurz vor Schluss kassierte man aber doch noch ein Gegentor, Dominik Daskiewicz verwandelte einen direkten Freistoß mit überragender Technik zum 4:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Franz Spatzenegger (Sportlicher Leiter FC Munderfing):

„Heute war es von Anfang an eine klare Angelegenheit. Wir sind ja in den letzten Wochen die Wundertüte der Liga. Wir haben heute aber alles fantastisch umgesetzt und konnten vor allem die eigenen Fehler deutlich reduzieren. Es war eine richtig starke Leistung der Mannschaft!“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft bzw. Fabian Spatzenegger (RM), Thomas Gierbl Breitenthaler (ST)