TSV Utzenaich weist den FC Münzkirchen mit 4:0 deutlich in die Schranken

Der TSV Raiffeisen Utzenaich wirft in dieser Meisterschaftssaison der Bezirksliga-West noch einige Fragezeichen auf, fehlte in den bisherigen Spielen doch noch die notwendige Konstanz, um mit den vordersten Mannschaften mithalten zu können. In der 8. Runde empfing das Team von Übungsleiter Gerald Reisegger den FC Münzkirchen, der nach zwischenzeitlichen drei Siegen am Stück zuletzt wieder etwas ins Schwanken geriet. Auch im heutigen Aufeinandertreffen offenbarte die Lautner-Elf schwerwiegende Probleme in der Defensive, die die Hausherren mit gnadenloser Effizienz auszunutzen wussten – 4:0 leuchtete schlussendlich auf der Anzeigetafel.

Heim-Elf vor dem Tor eiskalt

Von Beginn an nahmen die Heimischen das Heft klar in die Hand und rissen das Spielgeschehen sogleich an sich. Bereits in der achten Minute hatte Patrick Braumann die große Möglichkeit den Gastgeber früh in Führung zu bringen, alleine vor dem Gästetorhüter versagten ihm allerdings die Nerven. Nur wenige Augenblicke später fand eben erwähnter Akteur erneut eine vielversprechende Einschussmöglichkeit vor, diesmal verwertete er abgeklärt zum 1:0, das zugleich seinen ersten Treffer im Dress des TSV Utzenaich bedeutete. Auch im Anschluss schaltete die Reisegger-Truppe keinen Gang zurück und drückte den Kontrahenten tief in die eigene Hälfte. In der 22. Minute baute man dann wenig überraschend den Vorsprung aus, Manuel Zeppetzauer trifft nach einem unzureichenden Klärungsversuch der Gästeabwehr den Ball per Volley perfekt und befördert diesen sehenswert aus rund sechzehn Meter ins rechte Kreuzeck. Nur fünf Minuten später offenbarten die Hausherren erneut die desaströsen Abstimmungsprobleme der Münzkirchner, Ivan Peric nahm sich einen weiten Ball ideal in den Lauf mit und schoss staubtrocken zum 3:0 ein. Dies bedeutete zugleich den Schlusspunkt einer ersten Halbzeit, in der die Gastmannschaft in vielen Phasen schlichtweg überfordert schien.

Heimischen bringen Sieg in trockene Tücher

Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren, dem Spielstand entsprechend, das Augenmerk auf die Verwaltung des Vorsprungs, blieben aber stets in der Arbeit gegen den Ball sehr konsequent. Die Gäste aus Münzkirchen bekamen dadurch nie wirklich Zugriff auf die Partie und konnten folglich auch kaum in die gefährliche Zone des Kontrahenten vordringen. Den Schlusspunkt in einer eindeutigen Partie markierte letztlich abermals Ivan Peric, der mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck den 4:0-Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel

Sebastian Dietrich (Sektionsleiter TSV Raiffeisen Utzenaich):

„Der Sieg geht mehr als in Ordnung und ist auch in dieser Höhe verdient. Nach den zuletzt eher schlechteren Partien waren wir heute einfach eine Klasse besser als Münzkirchen und haben verdientermaßen gewonnen. Das war eine echt starke Leistung der Mannschaft.“

Die Besten: Michael Hager (ZDM), Ivan Peric (ZOM), Patrick Braumann (ST)