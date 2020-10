Beeindruckender 6:1 Heimerfolg für den USV Eggelsberg/Moosdorf - Maximilian Dicker zerlegt Union Gurten 1b praktisch im Alleingang

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 15:46

Der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf wusste bis dato mit engagierten Auftritten zu überzeugen und blieb nach dem vergangenen Auswärtssieg in Ranshofen weiterhin auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Auch bei der Union Gurten 1b ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen, ergatterte die zweite Mannschaft des Regionalligisten in den letzten vier Spielen beachtliche neun Punkte. Im gestrigen Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der 8. Runde der Bezirksliga-West machte jedoch die Heimmannschaft kurzen Prozess und feierte einen beachtlichen 6:1-Erfolg.

Dicker-Doppelpack stellt Weichen früh auf Sieg

Die Hausherren starteten furios in die Partie und hatten bereits in der 10. Minute die frühe Führung am Fuß, trafen allerdings nur die Stange. Es dauerte allerdings nur wenige Augenblicke, bis der Ball schließlich erstmals im gegnerischen Netz zappelte: Maximilian Dicker setzte sich gegen zwei Gegenspieler gekonnt durch und schob abgeklärt zum 1:0 ein. Auch in weiterer Folge war die Dimitrov-Elf klar spielbestimmend, die Gäste aus Gurten bekamen keinerlei Zugriff auf die Partie. In der 27. Minute war es abermals Maximilian Dicker, der sich mit einer Energieleistung in den Strafraum tankte, wo er regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwertete er selbst eiskalt zum 2:0. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeit.

Heimischen machen halbes Dutzend voll

Nach dem Seitenwechsel brachten die Hausherren mit Maximilian Schönhofer neuen Schwung in die Mannschaft, dieser benötigte lediglich wenige Sekunden, um mit seinem ersten Ballkontakt sehenswert das 3:0 zu besorgen (46. Minute). Die zweite Mannschaft des Regionalligisten aus Gurten versuchte in weiterer Folge, über einen geordneten Spielverlauf den Kontrahenten unter Druck zu setzen, konnte jedoch nicht in die gefährliche Zone vordringen. So hatten weiterhin die Hausherren das Spiel problemlos unter Kontrolle und erhöhten durch den heute überragend aufgelegten Maximilian Dicker, der in der 60. und 68. Minute gleich doppelt ins Schwarze traf, auf 5:0. Kurz darauf schalteten die Dimitrov-Schützlinge auf den Verwaltungsmodus, was umgehend von der Gastmannschaft bestraft wurde: Nach einer schnell gespielten Kombination über die linke Seite wurde Benjamin Hamzic ideal im Rücken der Heimdefensive bedient, der den Spielzug sehenswert ins Kreuzeck vollstreckte. Im Anschluss blieb die Schlussoffensive der Gäste jedoch aus, Lorenz Alexander Webersberger traf kurz vor dem Abpfiff noch mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 6:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Karl Heinz Webersberger (Sektionsleiter USV Raiffeisen Eggelsberg):

„Das Ergebnis ist sehr deutlich. Wir waren von Anfang an klar spielbestimmend und haben viele gute Torchancen herausgespielt. Der Sieg war heute nie in Gefahr, wir hätten vielleicht sogar noch höher gewinnen können.“

Die Besten: Maximilian Dicker (ST), Lorenz Alexander Webersberger (LM), Janos Soos (ZM)