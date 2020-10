Union Taiskirchen entscheidet wilden Schlagabtausch gegen Union St. Martin/I. für sich und behauptet sich an Tabellenspitze [Video]

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 09:23

Die Union Raiffeisen Taiskirchen bestreitet bis dato eine mehr als ansehnliche Saison in der Bezirksliga-West. Die Truppe von Übungsleiter Stephan Hellwagner überzeugte mit frischem Offensivfußball und verband dies zugleich mit einer kompakten Defensive – ein funktionierendes Erfolgsrezept, was der momentane erste Tabellenplatz eindrucksvoll bestätigt. In der 9. Runde empfing man nun auf eigener Anlage die Union Woodstock St. Martin im Innkreis, die nach einem kurzzeitigen Zwischentief nun wieder in die Spur gefunden hat. Nach einem turbulenten Schlagabtausch waren es letztlich die Heimischen, die hauchzart einen in der Entstehung etwas glücklichen Sieg einfahren konnten.

Unglaubliche Anfangsphase mit vier Toren in 22 Minuten

Beide Teams benötigten vor etwa 190 Zusehern keinerlei Eingewöhnungszeit und so zappelte bereits nach wenigen Augenblicken das runde Leder erstmal an diesem Nachmittag im Netz: Luka Vucur nutzte einen Stellungsfehler des heimischen Schlussmannes eiskalt aus und traf präzise von der rechten Strafraumkante ins kurze Eck. Die Hellwagner-Elf zeigte sich von diesem Rückstand jedoch unbeeindruckt und hatte nur drei Minuten später die perfekte Antwort parat: Nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite kam das Spielgerät mehr durch Zufall vor die Füße von Peter Hörmandinger, der aus kurzer Distanz keine Probleme mehr hatte, den Ball über die Linie zu befördern. Im Anschluss nahmen die Hausherren jenen Schwung, den der prompte Ausgleich auslöste, eindrucksvoll mit und drückten folglich auf die erstmalige Führung in dieser Partie. Diese ließ auch nicht lange auf sich warten: In Minute 15 kombinierte man sich gekonnt über die rechte Seite, das runde Leder kam etwas glücklich erneut zu Peter Hörmandinger, der aus rund sechzehn Meter ins kurze Eck wuchtig einschoss. Doch damit nicht genug: In Minute 22 prolongierte die Gastmannschaft eine verrückte Anfangsphase, als Josef Kluzak einen weiten Ball ideal verarbeitete, um im Anschluss den Ball trocken am Heim-Keeper vorbei ins Tor einzuschieben und somit den Gleichstand wiederherstellte. Mit diesem 2:2 ging es auch in die Kabinen, beide Teams hatten sich in weiterer Folge stabilisiert und konnten keinen weiteren Treffer mehr nachlegen.

Kopfballtor bringt Entscheidung zugunsten der Hausherren

Doch auch nach dem Seitenwechsel war es ein sehenswertes Kräftemessen, in dem keineswegs mit brandgefährlichen Torraumszenen gegeizt wurde. Die beiden Mannschaften, die für ihre offensiven Ausrichtungen in dieser Spielzeit bekannt sind, boten sich einen wilden Schlagabtausch, der nächste Treffer war wohl nur eine Frage der Zeit. Nach jeweils einem verschossenen Elfmeter auf jeder Seite hatte aber letztlich der Gastgeber das Momentum bei sich und ging in Minute 73 in Führung: Nach einem lehrbuchmäßigen Eckball stieg Johannes Hofinger am höchsten und köpfte wuchtig ins linke Eck ein. Im Anschluss waren die Gäste bemüht, nochmals in die Partie zurückzukommen, agierten vor dem Tor jedoch zu wenig entschlossen und effizient. Somit blieb es schlussendlich bei einem knappen 3:2-Heimerfolg für die Union Raiffeisen Taiskirchen, die sich mit diesem Sieg weiterhin an der Tabellenspitze behauptet.

Tor Union Taiskirchen 72

Stimme zum Spiel

Stephan Hellwagner (Trainer Union Raiffeisen Taiskirchen):

„Das war heute ein etwas glücklicher Sieg. Wir haben heute sicher nicht besser gespielt, sondern hatten einfach das Glück auf unserer Seite. Unter dem Strich wäre heute ein Unentschieden gerecht gewesen. Trotzdem nehmen wir die drei Punkte natürlich gerne mit.“

Der Beste: Peter Hörmandinger (RM)