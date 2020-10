Pleitenserie des WSV-ATSV Ranshofen nimmt gegen die Union St. Martin/I. weiter ihren Lauf

Details Montag, 19. Oktober 2020 13:11

Noch so gar nicht nach Wunsch läuft es in dieser Spielzeit der Bezirksliga-West für den WSV-ATSV Ranshofen. In den bisherigen Partien konnte man erst einen vollen Erfolg einfahren und hält bereits seit geraumer Zeit die rote Laterne inne, ein Trainerwechsel schien demzufolge die naheliegende, aber auch unausweichliche Konsequenz: Nachdem Michael Floss von seinem Amt zuletzt zurückgetreten war, übernahm nun Gerald Probst die gebeutelte Truppe aus Ranshofen und wird in den kommenden Wochen versuchen, der Mannschaft neues Leben einzuhauchen. Im gestrigen Aufeinandertreffen gegen die Union Woodstock St. Martin im Innkreis konnte der Neo-Coach seinem Team noch keine neuen Impulse verleihen, man musste sich knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Heimischen nehmen Heft in die Hand und gehen früh in Führung

Vor rund 120 Zuschauern fanden die Hausherren aus St. Martin deutlich besser in diese Begegnung und verzeichneten demzufolge bereits in den Anfangsminuten ein klares Chancenplus. Nachdem sich die Ertl-Elf in dieser frühen Phase der Partie schon des Öfteren im Strafraum des Kontrahenten angemeldet hatte, machte man nach etwa elf Minuten Nägel mit Köpfen: Tomas Senft wurde nach einem langen Ball mustergültig in Szene gesetzt und spitzelte das runde Leder aus kurzer Distanz am herauseilenden Tormann zum 1:0 vorbei. Auch in weiterer Folge waren es die Heimischen, die sich durch oftmals schnell kombinierte Spielzüge immer wieder aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten verschafften, dort jedoch die letzte Präzision im Abschluss vermissen ließen. So ging es trotz enormer Überlegenheit mit einem nur knappen Vorsprung für die Heim-Elf in die Kabinen.

St. Martin/I. hat bei Lattentreffer Glück, bringt Vorsprung aber abgeklärt über die Runden

Der zweite Durchgang begann um ein Haar mit einem Paukenschlag, als die Hausherren nach nur wenigen Sekunden und einer wunderschönen Flanke von der linken Seite nur Aluminium trafen. Doch auch im Nachhinein änderte sich wenig am Spielgeschehen, die Gastmannschaft aus Ranshofen enttäuschte vor allem offensiv auf ganzer Linie. So wurde die Truppe von Neo-Übungsleiter Gerald Probst meist nur durch Standardsituationen gefährlich, testete aber so nach einem Freistoß von der rechten Seite in der 68. Minute die Stabilität der Latte und war dementsprechend nah am Ausgleichstreffer dran. Die Hausherren ließen sich davon allerdings nicht beirren und legten fortan ihr Augenmerk auf defensive Stabilität. Durch eine kompakt stehende Abwehrreihe vereitelte man abgeklärt jegliche aufkommende Torgefahr und brachte so den knappen Vorsprung in souveräner Manier über die Zeit.

Stimme zum Spiel

Gerald Probst (Trainer WSV-ATSV Ranshofen):

„Die erste Halbzeit gehörte ganz klar St. Martin. Danach haben wir gut mitgespielt, aber aufgrund de Anzahl der Chancen geht der Sieg für St. Martin wohl in Ordnung. Natürlich wäre es heute super gewesen, wenn wir heute noch einen Punkt mitgenommen hätten, aber wenn man unten in der Tabelle festsitzt, geht alles ein bisschen schwerer.“

Die Besten:

Union Woodstock St. Martin im Innkreis: Tomas Senft (ST), Daniel Weilhartner (IV)

WSV-ATSV Ranshofen: Daniel Georg Manglberger (TW), Jakob Füreder (LV)