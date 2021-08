USV Eggelsberg-Moosdorf macht Boden gut - Mit 2:1-Heimsieg gegen Altheim

Details Samstag, 21. August 2021 21:07

Der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf hat sich gegen den SK WIEHAG Altheim mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Vor 390 Zusehern auf dem Sportplatz Eggelsberg-Moosdorf lieferte das Heimteam einen gelungenen Sieg.

In der sechsten Spielminute gab es bereits einen Zusammenstoß von Eggelsberg-Moosdorf-Stürmer Yahia Hillermayer mit dem Altheimer Torhüter Dennis Kindlinger, doch beide konnten danach weiter spielen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den USV Eggelsberg-Moosdorf und den SK Altheim ohne Torerfolg in die Kabinen.



Erster Saisonsieg



Michael Baischer brach für Eggelsberg-Moosdorf den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Hillermayer beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (69.). Kurz vor dem Schlusspfiff durch Referee Gerold Steinbichler verkürzte der SK WIEHAG Altheim auf 1:2 (89.), es traf Thomas Wührer. Zum Schluss feierte der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf gegen die Altheimer Gäster seinen ersten Sieg in der neuen Spielsaison.

Der USV Eggelsberg-Moosdorf will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Er machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

Vier Punkte und Platz sieben – so lautete die Ausbeute des SK Altheim nach drei Spielen in der vergangenen Spielzeit. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der SK WIEHAG Altheim derzeit auf dem vierten Rang.

Bezirksliga West: USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf – SK WIEHAG Altheim, 2:1 (0:0)

60 Michael Baischer 1:0

69 Yahia Hillermayer 2:0

89 Thomas Wuehrer 2:1

