Jubel über späten Siegestreffer von Streif - St. Marienkirchen/Wallern gewinnt gegen Taiskirchen

Die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b holte den ersten Saisonsieg gegen die Union Raiffeisen Taiskirchen durch einen 2:1-Erfolg. 150 Zuseher waren dabei in der Prem-Arena St. Marienkirchen anwesend.

Die Union Taiskirchen geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Mario Saraf das schnelle 1:0 für die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b erzielte. Eine Glanzparade von St. Marienkirchen/Wallern 1b-Torhüter Andreas Horwath folgte in der 14. Minute, als er einen Torschuss von Taiskirchen erfolgreich abwehren konnte. Ausruhen durfte sich St. Marienkirchen/Wallern 1b auf dieser knappen Führung nicht zu lange. Mit einem 1:0-Pausenstand ging es für beide Teams schließlich in die Umkleidekabinen.



Streif zur Stelle



Sergen Yilmaz schoss für Taiskirchen in der 62. Minute das erste Tor zum 1:1-Ausgleich. Dass die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffen konnte, war das Verdienst von Michael Streif, der in der 80. Minute zur Stelle war. Schließlich sprang für die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b gegen die Union Raiffeisen Taiskirchen ein Dreier heraus.



Die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b machte in der Tabelle einen Satz und findet sich nun auf Rang sieben wieder.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gast aus Taiskirchen derzeit auf dem achten Rang.

Bezirksliga West: SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern – Union Raiffeisen Taiskirchen, 2:1 (1:0)

10 Mario Saraf 1:0

62 Sergen Yilmaz 1:1

80 Michael Streif 2:1

