Niederlage in letzter Minute für Münzkirchen - Dieplinger netzt für Neumarkt/Pötting

Der FC Münzkirchen steckte am Freitag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting mit 0:1. Den Last Minute-Siegestreffer in der Nachspielzeit lieferte Oliver Dieplinger vor 370 Zusehern in Illumina-Arena Münzkirchen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Generell mussten die 370 anwesenden Zuseher vor Ort lange auf einen Treffer warten. Einziges - wenn auch negatives - Highlight in der ersten Halbzeit war eine Verletzung von Münzkirchen-Abwehrspieler Michael Kothbauer, der in der 32. Spielminute durch Jonas Hamedinger ausgewechselt werden musste. Das Spiel ging also torlos in die Halbzeitpause.



Torerfolg zum Schluss



Der SV Neumarkt/Pötting brach den Bann schließlich in der Nachspielzeit, als Oliver Dieplinger das erste sowie einzige Tor des Spiels erzielte (91.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee Rudolf Hofinger stand der Auswärtsdreier für den Gast aus Neumarkt/Pötting. Man hatte sich gegen Münzkirchen erfolgreich durchgesetzt.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht Münzkirchen derzeit auf dem neunten Rang, während der Spielgegner Neumarkt/Pötting auf Platz eins mit maximaler Punkteausbeute, also sechs Punkten, rangiert.

Bezirksliga West: FC Münzkirchen – SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, 0:1 (0:0)

91 Oliver Dieplinger 0:1

