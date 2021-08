Bucan besonders ballsicher - Doppelpack für 2:0-Sieg von Utzenaich gegen Gilgenberg

Details Samstag, 28. August 2021 12:10

Der TSV Utzenaich gewann gegen die Union Gilgenberg mit 2:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Vor 200 Zusehern Sportsteam-Arena Utzenaich durfte sich Goalgetter Armin Bucan zwei Mal in die Torschützenliste eintragen.

In der ersten Spielhälfte fanden wenige berichtenswerte Aktionen von beiden Mannschaften, TSV Raiffeisen Utzenaich und Union Gilgenberg, statt. Mit einem torlosen Zwischenstand ging es also in die Kabinen, die Partie war bis jetzt vollkommen offen.



Zwei Tore und Rot



Nach der Pause sahen die Zuseher schließlich Tore: Für das 1:0 und 2:0 war Utzenaich-Goalgetter Armin Bucan verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (56./65.). In der 84. Spielminute sah Michael Hager von Utzenaich aufgrund einer Torchancenverhinderung noch den Roten Karton. Als Schiedsrichter Gerald Schmolz die Partie abpfiff, reklamierte Utzenaich schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Im Klassement machte die Heimmannschaft einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz.

Trotz der Niederlage fiel die Union Gilgenberg in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

Bezirksliga West: TSV Raiffeisen Utzenaich – Union Gilgenberg, 2:0 (0:0)

56 Armin Bucan 1:0

65 Armin Bucan 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!