Neumarkt/Pötting verteidigt die Tabellenführung - 2:1-Heimerfolg gegen Gurten 1b

Details Sonntag, 29. August 2021 12:26

Eigentor und Elfmeter: Nichts zu holen gab es für die Union Gurten 1b beim SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:1 vor 130 Zusehern in der Putzprofi-Arena.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. In der 26. Minute traf der SV Neumarkt/Pötting zum ersten Mal ins Schwarze, den Führungstreffer erzielte Mate Földi. Durch ein ärgerliches Eigentor von Gurten 1b-Spieler Bünyamin Yildirim verbesserte Neumarkt/Pötting den Spielstand auf 2:0 für sich (34.). Mit der Führung für den SV Neumarkt/Pötting ging es in die Kabine.



Elfmetertreffer kam zu spät



In der Nachspielzeit (91.) gelang Ashour Abraham der Anschlusstreffer für die Union Gurten 1b, der allerdings zu spät für die Gäste kam. Am Schluss gewann der SV Neumarkt/Pötting schließlich 2:1 gegen die Union Gurten 1b.

Neumarkt/Pötting ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Gurten 1b verbuchte man bereits den dritten Saisonsieg, mit einem Torverhältnis von 7:2.

Bei der Union Gurten 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6). Gurten 1b rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte Gurten 1b bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Bezirksliga West: SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting – Union Gurten 1b, 2:1 (2:0)

26 Mate Foeldi 1:0

34 Eigentor durch Buenyamin Yildirim 2:0

91 Ashour Abraham 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!