Drei Doppelpacker dominieren - Taiskirchen gewinnt 4:2 gegen Münzkirchen

Details Montag, 30. August 2021 21:10

Was haben Sergen Yilmaz, Nedzad Muratagic und Sebastian Mayr gemeinsam? Alle drei trafen bei der Partie Union Raiffeisen Taiskirchen gegen FC Münzkirchen je doppelt für ihre Mannschaft. 122 Zuseher waren dabei im Sparkassen-Stadion Taiskirchen anwesend.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Doch innerhalb von zehn Minuten nahm Sergen Yilmaz die Sache für sein Team in die Hand: Er traf im Doppelpack für die Union Taiskirchen (21./31.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.



Letzte Zweifel beseitigt



Das 1:2 von Münzkirchen stellte Sebastian Mayr sicher (55.). Nedzad Muratagic beseitigte mit seinen Toren (72./81.) die letzten Zweifel am Sieg von Gastgeber Taiskirchen. Mit dem zweiten Treffer von Mayr rückte der FC Münzkirchen wieder ein wenig an die Union Raiffeisen Taiskirchen heran (84.). Schlussendlich verbuchte die Union Taiskirchen gegen Münzkirchen aber einen überzeugenden Heimerfolg.





Durch die drei Punkte verbesserte sich die Union Raiffeisen Taiskirchen im Tableau auf die achte Position.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den FC Münzkirchen wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zwölften Rang steht. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten also weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bezirksliga West: Union Raiffeisen Taiskirchen – FC Münzkirchen, 4:2 (2:0)

21 Sergen Yilmaz 1:0

31 Sergen Yilmaz 2:0

55 Sebastian Mayr 2:1

72 Nedzad Muratagic 3:1

81 Nedzad Muratagic 4:1

84 Sebastian Mayr 4:2

