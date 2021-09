Bilic bringt's - Doppelpack beim 2:1-Sieg von Gilgenberg gegen Neumarkt/Pötting

Details Sonntag, 05. September 2021 10:30

Die Union Gilgenberg fügte dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:1. Vor 200 Zusehern in der Alois Holzner-Sportanlage Gilgenberg traf Milos Bilic doppelt.

Diese Spielbegegnung zwischen der Union Gilgenberg und dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting wurde als das "Topspiel" der vierten Runde in der Bezirksliga West angekündigt. Zumindest tormäßig wurde die Erwartungshaltung mancher Zuseher in der ersten Spielhälfte allerdings nicht erfüllt, es blieb bis zur Pause beim mageren 0:0-Stand. Zur Halbzeit war die Partie also noch vollkommen offen, ein Spiel auf Augenhöhe könnte man auch sagen.



Bilic mit zwei Treffern



Doch in der zweiten Spielhälfte gab es mehr zu bestaunen: Milos Bilic brach für die Union Gilgenberg den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Eldin Fejzic bereits wenig später besorgte (70.). Mit dem 2:1 sicherte Bilic der Union Gilgenberg nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer letztendlich den Sieg (73.). Als der Unparteiische Sebastian Rothbauer die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber aus Gilgenberg schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich und durfte damit weiterhin - zumindest zwischenzeitlich - auf dem ersten Tabellenplatz verweilen.





Für die Union Gilgenberg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten, sie steht mit einem 7:5-Torverhältnis und neun Punkten auf Platz eins.

Der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting befindet sich punktegleich auf dem zweiten Platz, Torverhältnis 8:4.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Bezirksliga West: Union Gilgenberg – SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, 2:1 (0:0)

64 Milos Bilic 1:0

70 Eldin Fejzic 1:1

73 Milos Bilic 2:1

