Gurten mit 0:2-Heimniederlage gegen Taiskirchen

Drei Punkte gingen am Sonntag auf das Konto der Union Raiffeisen Taiskirchen. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen die Union Gurten 1b durch. 150 Zuseher waren in der Park21-Arena Gurten vor Ort.

Sonntag Nachmittag, herrliches spätsommerliches Wetter und das Spiel zwischen der Union Gurten 1b und der Union Raiffeisen Taiskirchen - und das erste Tor fiel bereits früh: Union Gurten 1b geriet in der neunten Minute durch einen Treffer von Peter Hörmandinger ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für die Union Raiffeisen Taiskirchen ging es für beide Teams nach dem Pausenpfiff durch Schiedsrichter Rudolf Hofinger in die Kabinen.



Zwei Tore für drei Punkte



Nach der Halbzeitpause gelang den Gästen aus Taiskirchen noch ein weiteres Tor: In der 77. Minute brachte Nedzad Muratagic das Netz des Gastgebers zum zappeln. Dieses Tor markierte gleichzeitig das Endergebnis dieser Partie, die Union Raiffeisen Taiskirchen gewann also 2:0 und holte bei der Union Gurten 1b drei Punkte.





Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz für die Union Gurten 1b derzeit nicht. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen und hat nun ein 6:8-Torverhältnis bei drei Punkten.





Trotz des Sieges bleibt die Union Raiffeisen Taiskirchen auf Platz vier. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat Taiskirchen derzeit auf dem Konto, das bedeutet sieben Punkte und ein 8:5-Torverhältnis.





Bezirksliga West: Union Gurten 1b – Union Raiffeisen Taiskirchen, 0:2 (0:1)

9 Peter Hoermandinger 0:1

77 Nedzad Muratagic 0:2

