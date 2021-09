Eggelsberg/Moosdorf gewinnt und klettert - 3:1-Sieg gegen St. Marienkirchen/Wallern

Details Sonntag, 12. September 2021 11:20

Am Samstag verbuchte der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf einen 3:1-Erfolg gegen die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern. Vor 200 Zusehern auf dem Sportplatz USV Eggelsberg/Moosdorf glänzten die Gastgeber.

Samstag Nachmittag und die Spielbegegnung zwischen USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern in der Bezirksliga West stand auf dem Programm: Die SPG St. Marienkirchen/Wallern geriet in der 30. Minute durch ein Tor von Thomas Mühlegger bereits ins Hintertreffen. Geschockt zeigte sich der Gast nicht: Nur wenig später war David Haudum mit dem Ausgleich zur Stelle (35.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand, so lautete also Unentschieden der Zwischenstand beim Gang in die Kabinen.



Schönhofer macht alles klar



Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Armin Dukic musste die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern den Treffer von Yahia Hillermayer zum 2:1 hinnehmen (48.). Doch der Gastgeber aus Eggelsberg/Moosdorf erzielte in der 73. Minute das 3:1, den Treffer brachte Maximilian Schönhofer ein. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten des Heimteams.





Durch den Erfolg rückte der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf aktuell auf die dritte Position der Bezirksliga West vor. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat der USV Eggelsberg/Moosdorf derzeit auf dem Konto bei einem 6:6-Torverhältnis.





Die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diese Niederlage fällt die SPG St. Marienkirchen/Wallern in der Tabelle auf Platz zehn zurück. Die Defensive von St. Marienkirchen/Wallern muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits elfmal war dies der Fall.

Bezirksliga West: USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf – SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern, 3:1 (1:1)

30 Thomas Muehlegger 1:0

35 David Haudum 1:1

48 Yahia Hillermayer 2:1

73 Maximilian Schoenhofer 3:1

