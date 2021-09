Gurten 1b nach 2:3 gegen Munderfing weiterhin Tabellenletzter

Details Montag, 20. September 2021 11:36

FC Munderfing holte vor 100 Zusehern in der Park21-Arena am Sonntag einen knappen 3:2-Sieg gegen Union Gurten 1b heim. Während sich die Gäste auf den neunten Tabellenplatz der Bezirksliga West verbessern konnten, bleibt Union Gurten 1b weiterhin Schlusslicht.

Erste Minute, erstes Tor: das Spiel zwischen Union Gurten 1b und FC Munderfing in der sechsten Runde der Bezirksliga West am Sonntag startete tortechnisch standesgemäß: Manuel Wallerstorfer markierte schon in der ersten Minute das 1:0 für die Gäste. Dieser frühre Führungstreffer spiegelte auch die anfangs bessere spielerische Leistung von FC Munderfing wider. Die Gastgeber aus Gurten fanden bis jetzt noch kein Mittel um in den Strafraum des Spielgegners zu kommen. Und so kam es nur folgerichtig, dass Hannes Esterbauer die Kugel zum 2:0 für den Gast versenkte (28.) Schiedsrichter Robert Aigelsperger pfiff beim Stand von 2:0 aus Gästesicht zum Gang in die Kabinen nach den ersten 45 Minuten.



Gurten wird stärker



Den Vorsprung von FC Munderfing ließ Thomas Breitenthaler in der 55. Minute per Elfmetertreffer anwachsen. Die nächsten Minuten sprachen eindeutig für die Union Gurten 1b, die in dieser Phase deutlich zulegten und stärker wurden. Der Anschlusstreffer zeichnete sich somit also durchaus ab: Für das 1:3 von Union Gurten 1b war Jacub Przybylko verantwortlich (60.). Und nur zwei Minuten später ein weiteres Tor für den Gastgeber: Das 2:3 stellte Fabian Baumgartner sicher (62.). Die Union Gurten 1b steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unter dem Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass die Union Gurten 1b noch einen Punkt hätte mitnehmen können.





Die Union Gurten 1b stellt die anfälligste Defensive der Bezirksliga West und hat bereits 14 Gegentreffer kassiert. In dieser Saison sammelte die Union Gurten 1b bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen und bleibt somit weiterhin Schlusslicht der Bezirksliga West.





Der FC Munderfing setzte sich mit diesem Sieg von der Union Gurten 1b ab und belegt nun mit einem 8:9-Torverhältnis und sechs Punkten den neunten Rang. Nach der Niederlage gegen Munderfing bleibt die Union Gurten 1b weiterhin glücklos.



Die Besten:



FC Munderfing: Manuel Wallerstorfer (ZM), Wilhelm Bauböck (IV), Hannes Esterbauer (RAV), Fatih Ordu (DM)

Bezirksliga West: Union Gurten 1b – FC Munderfing, 2:3 (0:2)

1 Manuel Wallerstorfer 0:1

28 Hannes Esterbauer 0:2

55 Thomas Gierbl Breitenthaler 0:3

60 Jacub Przybylko 1:3

62 Fabian Baumgartner 2:3

