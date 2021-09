Fischer mit "Glückstreffer" zum 2:1 in 88. Minute - St. Martin i.I. gewinnt bei St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Montag, 20. September 2021 13:11

Dank des späten Siegtreffers in der 88. Minute durch Raphael Fischer gegen SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b verbesserte sich Union Woodstock St. Martin i.I. auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga West. Johannes Ertl, Trainer der siegreichen St. Martiner, sprach nach Spielende von einem "Glückstreffer" und zeigte sich besonders beeindruckt von der "jungen und dynamischen Mannschaft" des Gegners.

In der sechsten Runde der Bezirksliga West stand die Partie zwischen SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b gegen Union Woodstock St. Martin i.I. auf dem Zettel: Die erste Halbzeit zeigte, abgesehen von dem Führungstreffer zum 1:0 durch Tomas Senft, wenige nennenswerte Spielszenen: Der Angreifer Senft erzielte in der 43. Minute kurz vor der Spielpause seinen Treffer. Die Union Woodstock St. Martin i.I. nahm die knappe Führung mit in die Kabine, als Referee Erich Kraml zum Gang in die Kabinen bat.



"Glückstreffer" zum Schluss



Nach der Halbzeitpause glich Roman Eckmayr in der 77. Minute für den Gastgeber aus. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Raphael Fischer den entscheidenden Führungstreffer für die Gäste aus St. Martin i.I. erzielte (88.). Sein Trainer Johannes Ertl nannte dieses Tor bewusst einen "Glückstreffer". Schließlich strich die Union Woodstock St. Martin i.I. die Optimalausbeute von drei Punkten gegen die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern ein und verbesserte sich damit auf den zweiten Platz.







Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern ist deutlich zu hoch. 13 Gegentreffer. Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des Heimteams alles andere als positiv. Mit dem Gewinnen tut sich St. Marienk./Wallern weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb. Aktuell steht man mit vier Punkten auf dem 12. Platz.





Erfolgsgarant der Gäste aus St. Martin i.I. zurzeit ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 13 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die bisherige Spielzeit von St. Martin ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Union Woodstock St. Martin im Innkreis verbuchte insgesamt drei Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Aktuell stehen sie damit auf dem zweiten Platz mit zehn Punkten.







Johannes Ertl (Trainer Union Woodstock St. Martin i.I.):



"Zum Schluss war es ein Glückstreffer von uns. Um ehrlich zu sein wäre ein Remis unser Verdienst gewesen. Vor allem der Gegner hätte sich ein X verdient. Der Gegner war über längere Strecken spielbestimmend. SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b hat eine junge und dynamische Mannschaft. Unser Tormann Stefan Luser hat heute gut gehalten."





Die Besten:



Union Woodstock St. Martin im Innkreis: Stefan Luser (T), Tomas Senft (ST)

Bezirksliga West: SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern – Union Woodstock St. Martin im Innkreis, 1:2 (0:1)

43 Tomas Senft 0:1

77 Roman Eckmayr 1:1

88 Raphael Fischer 1:2

