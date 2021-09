Geisler rettet Punkt für Gilgenberg in 90. Minute - 1:1 gegen Altheim

Details Montag, 20. September 2021 13:54

Ralph Geisler rettete mit seinem Treffer in der 90. Minute einen wichtigen Punkt für die Union Gilgenberg in der Partie gegen SK WIEHAG Altheim. Die Gilgenberger bleiben somit aktuell weiterhin Tabellenführer der Bezirksliga West. 250 Zuseher waren in der Alois Holzner-Sportanlage vor Ort.

Samstag Nachmittag fand die Partie zwischen Union Gilgenberg und SK WIEHAG Altheim in der sechsten Runde der Bezirksliga West statt: Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es dabei nicht zu verzeichnen. Schiedsrichter Iljmen Kuljici bat somit nach torlosen ersten 45 Minuten zum Gang in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Zwei Tore im Finish



Die anwesenden 250 Zuseher mussten sich 88 Minuten für das erste Tor in dieser Begegnung gedulden: Nico Daskiewicz sicherte dem SK WIEHAG Altheim in der 88. Minute das erste Tor. Und nur zwei Minuten später war es der Gilgenberger Ralph Geisler, der seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1 besorgte. Zumindest bleibt die Union Gilgenberg somit aktuell Tabellenführer.





Mit 13 Punkten und einem 11:8-Torverhältnis steht die Union Gilgenberg auf dem Platz an der Sonne. Nur einmal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Gilgenberg ist seit drei Spielen unbezwungen.





Beim SK WIEHAG Altheim präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne in das gegnerische Tor (12). Die Altheimer holten auswärts bisher nur einen Zähler. Mit acht gesammelten Zählern hat der SK WIEHAG Altheim den siebten Platz im Klassement inne. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der SK Altheim momentan auf dem Konto. Nur einmal ging der SK WIEHAG Altheim in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.





Gerhard Obermair (Co-Trainer SK WIEHAG Altheim):



"Das war heute eine ausgeglichene Partie auf gutem Niveau. Beide Teams waren vor allem in der ersten Hälfte kampfbetont und schnell. Die Partie wurde außerdem fair geführt. Es gab viele Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit hielten wir dann gut dagegen und kamen erst spät zu unserem Treffer. Gilgenberg schoss dann noch den späten verdienten Ausgleich."





Die Besten:



Union Gilgenberg: Adnan Kudic (IV), Senahid Kujovic (DZM)



SK WIEHAG Altheim: Bastian Mühlbacher (ZM), Günther Obermair (IV), Benedikt Pranz (LV)





Bezirksliga West: Union Gilgenberg – SK WIEHAG Altheim, 1:1 (0:0)

88 Nico Daskiewicz 0:1

90 Ralph Geisler 1:1

