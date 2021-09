Munderfing überwindet Gilgenberg mit 2:1-Heimsieg

Details Sonntag, 26. September 2021 14:10

Am Samstagnachmittag präsentierte sich der FC Munderfing in der siebten Runde der Bezirskliga West gegen Union Gilgenberg erfolgreich und brachte ein 2:1-Ergebnis über die Runden. 110 Zuseher in der JP Service-Arena Munderfing verfolgten dieses Spiel. Den 1:1-Pausenstand konnten die Gastgeber durch einen Freistoßtreffer von Thomas Breitenthaler somit gewinnbringend erhöhen.

Letzten Samstag um 16 Uhr stand also in der siebten Runde der Bezirksliga West die Begegnung zwischen FC Munderfing und Union Gilgenberg auf dem Programm: Die Hausherren aus Munderfing wollten diesem Spiel schon früh ihren Stempel aufdrücken und gingen durch Hannes Esterbauer in der sechsten Minute in Führung. Bereits die ersten Spielminuten ließen die deutlich besseren Chancen für die Munderfinger erkennen. Doch in der 24. Minute kamen die Gäste aus Gilgenberg zu einem erfolgreichen Torabschluss: Milos Bilic nutzte die Chance und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 in das Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs von Referee Lukas Martinkovic wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.



Breitenthaler mit Freistoßtreffer



Die zweite Hälfte hatte wenige nennenswerte Spielszenen aufzubieten. Mit einem toll geschossenen Freistoßtreffer markierte schließlich Thomas Breitenthaler das 2:1 in der 79. Minute. FC Munderfing fuhr somit einen geglückten Heimsieg gegen die Union Gilgenberg ein.





In der Tabelle der Bezirksliga West machte FC Munderfing einen Satz und rangiert nun mit einem 10:10-Torverhältnis und neun Punkten auf dem fünften Platz. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Hausherren. Der FC Munderfing ist seit drei Spielen unbezwungen.





Bei Gegner Union Gilgenberg sieht es so aus: Sie stehen nach wie vor mit einem 12:10-Torverhältnis und 13 Punkten an der Tabellenspitze. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Union Gilgenberg bei. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen haben die Gäste noch Luft nach oben.





Die Besten:



FC Munderfing: "Generell ein Pauschallob an die ganze Mannschaft" (Trainer Walter Leitner), aber davon abgesehen: Andreas Maier (IV), Hannes Esterbauer (AV), Fabian Spatzenegger (RM), Michael Bauböck (RM)





Bezirksliga West: FC Munderfing – Union Gilgenberg, 2:1 (1:1)

6 Hannes Esterbauer 1:0

24 Milos Bilic 1:1

79 Thomas Gierbl Breitenthaler 2:1

