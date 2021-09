Neumarkt/Pötting mit 1:0-Erfolg gegen Senftenbach - Cam erzielt einziges Tor

Details Sonntag, 26. September 2021 19:28

Der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting trug am Samstag einen knappen 1:0-Erfolg gegen Union Ziegelwerk Senftenbach davon und ist damit aktueller Tabellendritter der Bezirksliga West. Den einzigen Treffer in diesem Spiel erzielte Sertan Cam vor 150 Zusehern in der Putzprofi-Arena Neumarkt.

Im ersten Durchgang der Begegnung zwischen SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und Union Ziegelwerk Senftenbach am Samstag in der siebten Runde der Bezirksliga West tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich vorsichtig ab, es gab weder Tore noch sehenswerte Spielszenen zu verzeichnen. Sertan Cam brach schließlich für SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting den Bann und markierte in der 65. Minute die Führung. Dieser Spielstand sollte bei Spielabpfiff durch Schiedsrichterin Linda Thieme auch das Endergebnis sein. In den 90 Minuten waren die Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Union Ziegelwerk Senftenbach und fuhren somit einen 1:0-Sieg ein.







Der Defensivverbund des SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting ist momentan nur äußerst schwer zu knacken. Im Moment steht der Gastgeber mit einem 10:6-Torverhältnis und 12 Punkten auf dem dritten Platz der Bezirksliga West. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz.





Die Union Senftenbach holte auswärts bisher nur vier Zähler. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei, die zurzeit mit 11:12-Torverhältnis und acht Punkten auf dem siebten Platz steht. Nur einmal ging Senftenbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.





Die Besten:



SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting: Manuel Gschaider (T), Bernd Martl (IV), Sertan Cam (ST)

Bezirksliga West: SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting – Union Ziegelwerk Senftenbach, 1:0 (0:0)

65 Sertan Cam 1:0

