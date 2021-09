Saraf mit zwei Treffern - Bei 4:1-Sieg von St. Marienkirchen/Wallern gegen Münzkirchen

Details Montag, 27. September 2021 11:41

In der Begegnung der siebten Runde in der Bezirksliga West zwischen SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern und FC Münzkirchen gingen die Hausherren mit einem 4:1 als souveräner Sieger vom Platz. Vor allem für Mario Saraf war es eine tolle Partie: Vor 150 Zusehern in der Sportanlage Wallern netzte er doppelt ein und trug damit einen wesentlichen Teil zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

Am Samstagnachmittag kam es in der siebten Runde der Bezirksliga West zu der Partie SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern gegen FC Münzkirchen: Mario Saraf sorgte innerhalb kurzer Zeit in der Anfgansphase dieser Begegnung sogleich für klare Verhältnisse: er war zweimal zur Stelle (7./19.). In der 28. Minute hatten die Hausherren eine weitere Chance, konnten aber nichts Verwertbares herausholen. So pfiff Referee Anel Haliti bei einer 2:0-Führung für SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern zum Gang in die Kabinen ab.



Gastgeber erhöht Torkonto



Nach der Halbzeitpause erspielte sich der Gastgeber weitere Chancen, es sollte aber noch bis zur 62. Minute für das nächste Tor dauern: Roman Eckmayr baute den Vorsprung von SPG St. Marienkirchen/Wallern in der 62. Minute auf 3:0 aus. Fünf Minuten später verkürzte Lorenz Hansbauer als er das Leder zum 1:3 für FC Münzkirchen über die Linie (67.) beförderte. Zehn Minuten vor Spielende überwand Elias Zaki den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern (80.). Diese überaus verdienten drei Punkte beförderte die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern somit auf den zehnten Tabellenplatz der Bezirksliga West.







Der Gewinner aus St. Marienkirchen/Wallern verbesserte sich nach diesem Sieg also mit einem 12:14-Torverhältnis und sieben Punkten auf den zehnten Platz. Nach sieben Runden lautet die aktuelle Bilanz: zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.





Verlierer FC Münzkirchen hingegen rutschte durch diese Niederlage auf den 12. Platz ab und befindet sich dort zurzeit mit einem 7:13-Torverhältnis und fünf Punkten bei folgender Bilanz: ein Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.





Die Besten:



SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern: David Haudum (ZM), Mario Saraf (ST)

Bezirksliga West: SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern – FC Münzkirchen, 4:1 (2:0)

7 Mario Saraf 1:0

19 Mario Saraf 2:0

62 Roman Eckmayr 3:0

67 Lorenz Hansbauer 3:1

80 Elias Zaki 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!