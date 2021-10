Utzenaich nach 2:1-Sieg gegen Neumarkt/Pötting auf Platz Fünf

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 20:50

TSV Raiffeisen Utzenaich erspielte sich am Samstag in der Begegnung mit SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting einen 2:1-Sieg und verbesserte sich somit auf den fünften Tabellenplatz der Bezirksliga West. Vor 200 Zusehern in der Utzenaicher Arena trafen Michael Hager und Saban Muratovic für die Hausherren.

Michael Hager brachte sein Team der TSV Raiffeisen Utzenaich in der 21. Minute mit seinem Treffer nach vorne. Sein Teamkollege Saban Muratovic tat es ihm gleich versenkte wenig später die Kugel zum 2:0 (38.). Mit der Führung für den TSV Raiffeisen Utzenaich ging es in die Halbzeitpause. Die erste Halbzeit dominierten überwiegend die Hausherren.





Anschlusstreffer zu spät



Kurz vor Spielende war noch Oliver Dieplinger zur Stelle und zeichnete für das erste Tor der Gäste aus Neumarkt/Pötting verantwortlich (87.). Dieser Gegentreffer kam aber zu spät, die Gäste konnten nicht mehr nachsetzen. Obwohl dem TSV Raiffeisen Utzenaich nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting zugleich auch nicht, die Partie zu drehen. Der Gastgeber aus Utzenaich setzte sich also erfolgreich mit 2:1 durch.





TSV Raiffeisen Utzenaich sprang durch diesen 2:1-Sieg auf den fünften Tabellenplatz der Bezirksliga West und steht dort zurzeit mit einem 10:9-Torverhältnis und elf Punkten. Die aktuelle Saisonbilanz nach sieben Spielen lautet: drei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.





SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting fiel nach dieser Niederlage somit auf den vierten Platz zurück und befindet sich dort im Moment mit einem 11:8-Torverhältnis und 12 Punkten. Nach sieben Spielen lautet die Bilanz: vier Siege und drei Niederlagen.





Bezirksliga West: TSV Raiffeisen Utzenaich – SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, 2:1 (2:0)

21 Michael Hager 1:0

38 Saban Muratovic 2:0

87 Oliver Dieplinger 2:1

