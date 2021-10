Andessner trifft doppelt - Bei 3:2-Auswärtssieg von Senftenbach gegen Altheim

Details Samstag, 09. Oktober 2021 19:47

Am Freitagabend holte Union Ziegelwerk Senftenbach in der neunten Runde der Bezirksliga West gegen SK WIEHAG Altheim einen 3:2-Auswärtserfolg. Mann des Spiels vor 312 Zuschauern in der Kobe-Arena war dabei der Senftenbacher Jürgen Andessner mit seinen zwei Treffern.

In der neunten Runde der Bezirksliga West hieß es am Freitagabend SK WIEHAG Altheim gegen Union Ziegelwerk Senftenbach: Florian Penninger brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Senftenbacher kurz vor der Halbzeitpause über die Linie (37.). Und wenige Momente vor dem Pfiff zur Halbzeit durch Referee Christoph Hartinger machte Jürgen Andessner für Union Ziegelwerk Senftenbach das 2:0 (44.). Mit einer soliden 2:0-Führung der Gäste ging es für beide Teams in die Kabine.



Hin und her



Nach der Halbzeitpause erzielte Dominik Daskiewicz in der 62. Minute das 1:2 für den SK Altheim. Nach 71 Minuten beförderte erneut Andessner das Leder zum 3:1 ins gegnerische Netz, für ihn war es somit der zweite Treffer in dieser Partie. Der SK WIEHAG Altheim verkürzte in der 84. Minute zwar noch zum 2:3, doch kam dieser Treffer zu spät um noch auszugleichen oder das Spiel zu drehen. Die Gäste aus Senftenbach gingen also als Sieger vom Platz und konnten drei wertvolle Punkte mitnehmen.



SK WIEHAG Altheim rutschte durch diese Niederlage auf den elften Tabellenplatz der Bezirksliga West ab und steht dort nun mit einem 15:16-Torverhältnis und acht Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen lautet: zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.



Union Ziegelwerk Senftenbach hingegen konnte sich mit diesem Sieg vorzeitig auf den dritten Rang verbessern, wo sie nun mit einem 19:16-Torverhältnis und 14 Punkten steht. Die Bilanz nach acht Spielen: vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.





Am nächsten Samstag (14:00 Uhr) reist der SK WIEHAG Altheim zum TSV Raiffeisen Utzenaich, am gleichen Tag begrüßt Senftenbach den FC Munderfing vor heimischem Publikum.





Die Besten:



Union Ziegelwerk Senftenbach: Daniel Schmierer (LIV), Zoltan Toth (DM), Jonas Leherbauer (RV)

Bezirksliga West: SK WIEHAG Altheim – Union Ziegelwerk Senftenbach, 2:3 (0:2)

37 Florian Penninger 0:1

44 Juergen Andessner 0:2

62 Dominik Daskiewicz 1:2

71 Juergen Andessner 1:3

84 Thomas Wuehrer 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!