Neumarkt/Pötting triumphiert im Gipfeltreffen gegen St. Martin/I. mit 1:0

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 14:59

Mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Union Woodstock St. Martin/I. konnte SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting am Samstag zumindest vorläufig die Tabellenspitze der Bezirksliga West erfolgreich einnehmen. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Sertan Cam vor 150 Zusehern auf dem Sportplatz Jenseits in St. Martin/I.

Erst in der 15. Spielminute gelang den Hausherren an diesem Samstag der erste Torschuss, woraus sie aber kein Kapital schlagen konnten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Referee Sebastian Rothbauer gelang den Gästen aus Neumarkt/Pöttinger der einzige Treffer des Tages durch Sertan Cam (41.). Nach der Halbzeitpause konnte sich keine Mannschat mehr mit entscheidenden Spielaktionen gewinnbringend in Szene setzen. Somit stand es nach einer torlosen zweiten Spielhälfte immer noch 0:1 bei Abpfiff. Für SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting war es definitiv ein wichtiger Sieg, denn hätten die Hausherren die drei Punkte behalten, wäre sie schon mit einem deutlichen Vorsprung an der Tabellenspitze positioniert.





Union Woodstock St. Martin/I. rutschte nach dieser Niederlage auf den zweiten Platz und liegt dort nun mit einem 14:10-Torverhältnis und 14 Punkten. Die Bilanz nach acht Runden lautet: vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.



SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting hingegen konnte sich mit diesem Sieg auf den ersten Platz verbessern und steht dort aktuell mit einem 12:8-Torverhältnis und 15 Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen: fünf Siege und drei Niederlagen.





Die Union Woodstock St. Martin im Innkreis stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei der Union Gurten 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Neumarkt/P die Union Raiffeisen Taiskirchen.



Die Besten:



SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting: Manuel Gschaider (T), Kevin Wagner (RM)

Bezirksliga West: Union Woodstock St. Martin im Innkreis – SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, 0:1 (0:1)

41 Sertan Cam 0:1

