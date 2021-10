Taufkirchen/Pram vergibt 2:0-Führung gegen Eggelsberg/Moosdorf und verliert 2:3

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 19:06

USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf holte gegen SV Waizenauer Taufkirchen/Pram einen 0:2-Zwischenstand auf und gewann mit 3:2. Die Parte der zehnten Runde in der Bezirksliga West fand am Samstag vor 150 Zuschauern in der Waizenauer Arena statt.

Eigentor von Baischer

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Balint Meszaros die Hausherren in der fünften Minute per verwandelten Elfmeter. Durch ein Eigentor von Michael Baischer verbesserte SV Waizenauer Taufkirchen/Pram den Spielstand auf 2:0 für sich (20.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lorenz Webersberger in der 30. Minute für die Gäste. Somit endete die erste Halbzeit mit einer 2:1-Führung für das Heimteam.

Gelungene Aufholjagd

Nach der Halbzeitoause starteten die Gäste eine Aufholjagd: Das 2:2 von USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf bejubelte Yahia Hillermayer (58.). Die Entscheidung für den Sieg der Gäste fiel spät in der Nachspielzeit: Andreas Dürager gelang der Führungstreffer in der Nachspielzeit (93.), welcher schließlich die drei Punkte für USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf einbrachte. Der Sieger setzte sich somit auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga West ab und steht dort mit einem 17:12-Torverhältnis und 17 Punkten. Die Gastgeber hingegen rutschten durch diesen Punkteverlust auf den neunten Platz zurück, wo sie nun mit einem 16:13-Torverhältnis und 12 Punkten stehen.

Am nächsten Samstag reist der SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram zur SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern, zeitgleich empfängt der USV Eggelsberg/M. die Union Ziegelwerk Senftenbach.

Der Beste:

USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf: Andreas Dürager (OM)

Bezirksliga West: SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram – USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf, 2:3 (2:1)

5 Balint Imre Meszaros 1:0

20 Eigentor durch Michael Baischer 2:0

30 Lorenz Alexander Webersberger 2:1

58 Yahia Hillermayer 2:2

93 Andreas Duerager 2:3

