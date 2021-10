Wallerstorfer rettet Munderfing in letzter Minute - 2:2 gegen Utzenaich

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 12:28

Manuel Wallerstorfer sorgte mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand für FC Munderfing gegen TSV Raiffeisen Utzenaich für einen wichtigen Punkt vor 130 Zuschauern in der JP-Service-Arena Munderfing. Armin Bucan sorgte aufseiten der Gäste für einen Doppelpack.

Am Samstag stand in Runde elf der Bezirksliga West die Begegnung zwischen FC Munderfing und TSV Raiffeisen Utzenaich auf dem Zettel: Fabian Spatzenegger versenkte die Kugel für die Munderfinger Hausherren nach 15 Spielminuten zum 1:0 (15.). Doch Spielgegner TSV Raiffeisen Utzenaich zeigte sich dadurch keineswegs geschockt: Armin Bucan machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 1:1-Ausgleich perfekt (21.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach Abpfiff der ersten Halbzeit durch Referee Mario Diesenberger noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Aus 1:1 wird 2:2

Nur zwei Minuten nach Wiederanpiff zur weiten Halbzeit gingen die Gäste aus Utzenaich durch den zweiten Treffer von Bucan in Führung (47.). In der 85. Minute kassierte Simon Trettenbrein von TSV Raiffeisen Utzenaich für ein Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Und kurz darauf, in der letzten Minute, durften die Heimfans schließlich jubeln: Manuel Wallerstorfer sicherte dem FC Munderfing das Last-Minute-Remis, als er in der Nachspielzeit den 2:2-Endstand herstellte (92.). Schließlich gingen FC Munderfing und TSV Raiffeisen Utzenaich nach Spielabpfiff mit einer Punkteteilung auseinander.

FC Munderfing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern: Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zehn. In der Verteidigung der Munderfinger stimmt es ganz und gar nicht: 22 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der FC Munderfing verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei FC Munderfing. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Gegner TSV Utzenaich belegt momentan mit 15 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 18:18 ausgeglichen. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Der FC Munderfing erwartet am Dienstag den USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf. Als Nächstes steht TSV Raiffeisen Utzenaich dem USV Eggelsberg/M. gegenüber (Samstag, 15:30 Uhr).

Bezirksliga West: FC Munderfing – TSV Raiffeisen Utzenaich, 2:2 (1:1)

15 Fabian Spatzenegger 1:0

21 Armin Bucan 1:1

47 Armin Bucan 1:2

92 Manuel Wallerstorfer 2:2

