Viele Tore, doch kein Sieger - Altheim und Neumarkt/Pötting trennen sich 2:2

Vor 250 Zusehern in der KOBE-Arena Altheim kam es am Freitag bei der Begegnung zwischen SK WIEHAG Altheim und SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting zu einem 2:2-Remis. Ein Punkt, der beiden Mannschaften nicht so wirklich in der aktuellen Tabellenlage weiterhilft: Die Hausherren bleiben weiterhin auf dem 12. Rang, während die Gäste auf dem dritten Platz der Bezirksliga West verharren.

Zwei Minuten Zwei Tore

Innerhalb von zwei Minuten fielen zwei Tore in der ersten Halbzeit dieser Begegnung zwischen SK WIEHAG Altheim und SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting in der elften Runde der Bezirksliga West: Benedikt Pranz brachte dem SK WIEHAG Altheim nach 22 Minuten die 1:0-Führung. Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Sertan Cam nur zwei Minuten später für den Ausgleich zum 1:1 sorgte (24.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern, somit gingen beide Teams nach dem Pausenpfiff von Referee Gerald Schmolz bei einem Remis in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Spielzeit brachte Sebastian Obermair brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SK WIEHAG Altheim über die Linie (53.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, nämlich genau drei Minuten, als Eldin Fejzic den Ausgleich zum 2:2 (56.) besorgte, der sich schließlich auch als Endstand in diesem Spiel herausstellen sollte.

Tabellenplatz unverändert

Beim SK WIEHAG Altheim präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz des SK WIEHAG Altheim derzeit nicht. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SK WIEHAG Altheim momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der SK WIEHAG Altheim kann einfach nicht gewinnen. Sicherlich ist das Ergebnis für den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting.

Der SK WIEHAG Altheim tritt am kommenden Samstag bei der Union Raiffeisen Taiskirchen an, der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting empfängt am selben Tag den FC Munderfing.

Bezirksliga West: SK WIEHAG Altheim – SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting, 2:2 (1:1)

22 Benedikt Pranz 1:0

24 Sertan Cam 1:1

53 Sebastian Obermair 2:1

56 Eldin Fejzic 2:2

