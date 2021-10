St. Marienkirchen/Wallern auf Aufstiegskurs nach 4:0-Erfolg gegen Taufkirchen/Pram

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 13:32

Durch je zwei Doppelpacks von Roman Eckmayr und Michael Streif konnte sich SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern erfolgreich gegen SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram am Samstag durchsetzen. 100 Zuschauer waren in der Prem-Arena St. Marienkirchen/Wallern anwesend.

Am Samstagnachmittag stand in der elften Runde der Bezirksliga West die Begegnung zwischen SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern und SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram auf dem Programm: In der vierten Spielminute schon hatten die Hausherren einen guten Abschluss zu verbuchen, konnten jedoch nichts Verwertbares dabei erreichen. Ein paar Minuten vor dem Pausenpfiff durch Referee Kurt Habichler brachte Roman Eckmayr sein Team in der 38. Minute nach vorn. Zur Pause war die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern in einer guten Position bei einer 1:0-Führung.

Streif mit Doppelpack

Nach der Pause ging es in derselben Art und Weise weiter wie auch schon in den ersten 45 Minuten: Michael Streif erhöhte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff für die Heimmannschaft auf 2:0 (47.). Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Eckmayr bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (58.). Eigentlich war der SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram schon geschlagen, als Streif das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (65.), auch für ihn war es ein Doppelpack an diesem Tag. Letztlich kam die SPG St. Marienkirchen/Wallern gegen die Gäste aus Taufkirchen an der Pram zu einem verdienten und überwiegend ungefährdeten 4:0-Heimsieg. SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 22 geschossene Treffer gehen auf ihr Konto. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern momentan auf der Habenseite. Der SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram holte auswärts bisher nur fünf Zähler: Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern nimmt mit 16 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Trotz der Niederlage belegt der SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram weiterhin den neunten Tabellenplatz. Mit insgesamt 16 Zählern befindet sich die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern voll in der Spur. Die Formkurve des SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram dagegen zeigt nach unten.

Kommende Woche tritt die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern bei der Union Ziegelwerk Senftenbach an (Samstag, 14:30 Uhr), parallel genießt SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram Heimrecht gegen den FC Münzkirchen.

Bezirksliga West: SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern – SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram, 4:0 (1:0)

38 Roman Eckmayr 1:0

47 Michael Streif 2:0

58 Roman Eckmayr 3:0

65 Michael Streif 4:0

